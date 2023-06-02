Полицейские разыскали тело самарца, пропавшего 10 лет назад

В Самарской области обнаружили тело местного жителя, пропавшего в 2013 году. Об этом сообщает региональное СУ СК РФ.

В марте 2013 г. исчез 54-летний самарец. Он внезапно переехал из своей квартиры на ул. Спортивной, некоторое время жил в Сызрани, а потом пропал. В связи с этим возбудили уголовное дело по ст. 105 УК РФ ("Убийство").

Следователи выяснили, что к исчезновению мужчины причастна группа "черных риелторов". С 2010 по 2014 г. они присваивали квартиры людей, ведущих асоциальный образ жизни. Самарца они увезли в Сызрань и несколько дней спаивали, пока тот не умер. Тело жертвы закопали в безлюдном районе. Квартиру погибшего злоумышленники переоформили и продали.

Теперь следователям, наконец, удалось найти свидетелей и установить, где было зарыто тело. Генетическая экспертиза показала, что останки действительно принадлежат пропавшему самарцу.