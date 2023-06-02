В Самарской области обнаружили тело местного жителя, пропавшего в 2013 году. Об этом сообщает региональное СУ СК РФ.
В марте 2013 г. исчез 54-летний самарец. Он внезапно переехал из своей квартиры на ул. Спортивной, некоторое время жил в Сызрани, а потом пропал. В связи с этим возбудили уголовное дело по ст. 105 УК РФ ("Убийство").
Следователи выяснили, что к исчезновению мужчины причастна группа "черных риелторов". С 2010 по 2014 г. они присваивали квартиры людей, ведущих асоциальный образ жизни. Самарца они увезли в Сызрань и несколько дней спаивали, пока тот не умер. Тело жертвы закопали в безлюдном районе. Квартиру погибшего злоумышленники переоформили и продали.
Теперь следователям, наконец, удалось найти свидетелей и установить, где было зарыто тело. Генетическая экспертиза показала, что останки действительно принадлежат пропавшему самарцу.
Последние комментарии
а ничего, что этому человеку, ведущему "асоциальный образ жизни", отрезали газ за неуплату, и он просто вынужден был обогреваться подспудными средствами? поэтому привлекать нужно тех, кто отрезал ему газ кстати, незаконно
Добрый день! Как называется организация? Надеюсь не " мебель март".
УК России ст. 109 «Причинение смерти по неосторожности» и УК РФ ст. 258 «Незаконная охота».
Любопытный критерии, предъявляемые мэром Тольятти Ренцем при наборе "своей команды"! Или Ренц тоже такой?
если сигнатура сбоя тогда применить протокол выделения состава на подгруппу соединенную с базой данных смуглых таможенного реестра для компенсации недостающих видеоданных собственной информационной системы в конкретном регионе за номером 063