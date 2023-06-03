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Полицейские Тольятти задержали иностранца с поддельными водительскими правами

ТОЛЬЯТТИ. 3 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Сотрудники ГИБДД Тольятти на КПП "Рубеж" задержали 36-летнего гражданина одной из соседних республик, предъявившего для проверки полицейским документ с признаками подделки, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

Инспекторы изъяли удостоверение у водителя автомобиля Opel и направили дознавателю. По результатам экспертизы установлено, что документ выполнен репрографическим способом печати с применением цветного струйного принтера и не соответствует образцу, т. е. имеет признаки подделки.

По данным полицейских, задержанный ранее к уголовной ответственности не привлекался.

В ходе опроса мужчина пояснил сотрудникам полиции, что водительское удостоверение приобрел через Интернет за 25 тыс. рублей.

Отделом дознания отдела полиции по Комсомольскому району Управления МВД России по городу Тольятти в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст. 327 УК РФ "Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков". Санкция статьи предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок до одного года, либо принудительных работ на срок до одного года, либо лишения свободы на срок до одного года.

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