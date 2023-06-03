Самолеты из Курумоча начнут летать в Тобольск

В расписании международного аэропорта Курумоч впервые появились рейсы из Самары в Тобольск, сообщает пресс-служба воздушной гавани.

С 1 июня к полетам на данном направлении приступила авиакомпания UVT Aero. Рейсы запланированы с частотой два раза в неделю — по четвергам и субботам. Время вылета по четвергам — 08:35, прибытие в аэропорт Ремезов — в 11:30. По субботам отправление рейса запланировано на 03:50, посадка в Тобольске — в 07:00.