В Самарской области погиб переплывавший озеро мужчина

В воскресенье, 4 июня, в Нефтегорском районе утонул мужчина. Об этом сообщает ПСС Самарской области.

ЧП произошло на озере Семисаженное в с. Покровка. Люди на берегу заметили, что переплывавший водоем 34-летний мужчина пропал.

Тело утонувшего искали около трех часов и в итоге обнаружили на глубине 3 метров.