В Самарской области погиб переплывавший озеро мужчина

В воскресенье, 4 июня, в Нефтегорском районе утонул мужчина. Об этом сообщает ПСС Самарской области.
ЧП произошло на озере Семисаженное в с. Покровка. Люди на берегу заметили, что переплывавший водоем 34-летний мужчина пропал.
Тело утонувшего искали около трех часов и в итоге обнаружили на глубине 3 метров.
Последние комментарии
Здравствуйте, есть контакты владельца?
Если бы собаки чмновников рвали!!!
Да такое сплошь и рядом во вс
Когда же, наши грамотные рукаводители осознают, что для психически больных нужно строить ЛЕЧЕБНИЦЫ! Уже как 30 лет нечего не строят, а потом удивляются о убийствах в школах. А журналюшки ищут виноватых среди нас с вами, а виноваты люди государства.
И это правильно!!!! Страховка тот несчастного случаЯ на воде и страховка гражданской ответственности за причинения вреда!!! И подороже!!! Чтобы бомжи на реку не вылезали!!