"КуйбышевАзот" победил на конкурсе "ЭкоЛидер-2022" в номинации "Промышленный гигант"

В рамках торжественной церемонии "ЭкоЛидер — 2022", прошедшей в Самарской государственной филармонии накануне Дня эколога, вице — губернатор Самарской области Виктор Кудряшов вручил награду генеральному директору ПАО "КуйбышевАзот" Александру Герасименко за победу предприятия в номинации "Промышленный гигант".

"На всех этапах своего развития "КуйбышевАзот" всегда уделяет особое внимание вопросам экологии, которые являются важной частью стратегии развития компании и обязательны к выполнению, — прокомментировал победу генеральный директор ПАО "КуйбышевАзот" Александр Герасименко.— Из года в год в природоохранные мероприятия и экологические проекты инвестируются серьезные суммы. Только за последние три года их объем составил более 9 млрд руб. И работа в этом направлении дает результаты — мы последовательно снижаем воздействие на окружающую среду. Внося свой вклад в обеспечение продовольственной безопасности страны, мы всегда думаем и об экологических аспектах. Все минеральные удобрения нашего производства обладают улучшенными экологическими характеристиками и сегодня компания имеет право размещать на упаковке производимых минеральных удобрений товарный знак "Зеленый эталон", правообладателем которого является Минсельхоз РФ. Производственные и финансовые показатели, конечно, важны в работе любой компании, но социальная и экологическая ответственность играют не меньшую роль. В этом и есть суть устойчивого развития, принципов которого придерживается ПАО "КуйбышевАзот".

В 2022 году на предприятии был выполнен большой объем работ внедрению новых прогрессивных технологий и техническому перевооружению действующих производств. Только за последние три года на эти цели было направлено более 30 млрд рублей. Сохранение и защита окружающей среды, уменьшение воздействия на нее и снижение потребления ресурсов — одни из главных элементов стратегии развития ПАО "КуйбышевАзот". Мероприятия по этим направлениям реализуются как неотъемлемая часть инвестиционной программы компании. Последовательно модернизируя производства и внедряя современные технологии, "КуйбышевАзот" успешно решает вопросы экологической безопасности. В 2022 г. на природоохранные проекты и мероприятия предприятием было направлено 3,6 млрд руб. По итогам работы в 2022 году выбросы в атмосферу были сокращены на 4,3%, потребление речной воды — на 4,2%, стоки — на 5,8%, количество загрязняющих веществ в стоках более чем на 10%.

В 2022 году было завершено строительство важного экологического объекта — очистных сооружений ливневого стока Северного промышленного узла и части Центрального района г. о. Тольятти. Экологический проект входит в федеральную программу "Оздоровление Волги" в составе национального проекта "Экология" и реализован за счет собственных средств предприятия. Инвестиции в него составили — 1,5 млрд руб. Работа новых очистных сооружений внесет весомый вклад в экологическое оздоровление Волги. По результатам реализации проекта ожидается сокращение объема сброса загрязненных ливневых сточных вод на 10,5 млн м³ в год.

Также на предприятии реализован ряд технических мероприятий, направленных на снижение воздействия на окружающую среду. На производстве аммиачной селитры завершено строительство новой установки грануляции и выпарки. Ее ввод в эксплуатацию, намеченный на 2023 год, позволит снизить выбросы в атмосферу на 200 тонн в год.

Благодаря системному подходу к природоохранной деятельности, за последние 10 лет, при росте объёмов товарной продукции в 1,5 раза, удельные выбросы сокращены в 1,3 раза, потребление электроэнергии в 1,7 раза, теплоэнергии в 1,4 раза, образование стоков в 1,3 раза, потребление речной воды в 1,4 раза, расходные нормы по бензолу уменьшены на 10%, природному газу на 11%. Экологический эффект приносит и работа по использованию отходов производства в качестве вторичных ресурсов.

С 2012 года "КуйбышевАзот" профинансировал и принял участие в восстановлении и последующем уходе за 53 га тольяттинского леса, в 2022 г. было высажено 20 000 деревьев. Всего в активе предприятия находится 285 тыс. деревьев. В сотрудничестве с Администрацией г. о. Тольятти силами предприятия ликвидировано 13 900 кв. метров несанкционированных свалок на городских территориях, а также ведется уборка и очистка на прибрежных участках Саратовского и Куйбышевского водохранилищ.

Ответственное отношение предприятия к экологии уже неоднократно получало высокую экспертную оценку, как на региональном, так и на федеральном уровне. В 2022 году ПАО "КуйбышевАзот" вошло в ТОП-3 рейтинга социальной эффективности и ответственности перед обществом по версии информационного агентства AK&M среди крупнейших российских компаний, максимально полно раскрывающих информацию о социальной и экологической деятельности, а также соизмеряющих свою деятельность с принципами устойчивого развития.