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Преступления Происшествия

Самарчанка отдала мошенникам 460 тыс. руб., пытаясь получить работу

САМАРА. 5 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самаре возбудили уголовное дело из-за мошенничества, от которого пострадала 48-летняя местная жительница. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

Женщина нашла в интернете вакансию копирайтера, прошла по ссылке и подала заявку на участие в конкурсе на вакантную должность. Вскоре ей позвонил якобы специалист отдела кадров рекламной компании и попросил внести личные данные в анкету. Кроме того, для подтверждения серьезности намерений соискательницу попросили сделать взнос на биткоин-кошелек.

Самарчанка выполнила все условия, но обратной связи не дождалась. А вскоре еще и узнала, что с ее счета списали более 460 тыс. рублей.

Гид потребителя

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