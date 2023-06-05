Самарчанка отдала мошенникам 460 тыс. руб., пытаясь получить работу

В Самаре возбудили уголовное дело из-за мошенничества, от которого пострадала 48-летняя местная жительница. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.
Женщина нашла в интернете вакансию копирайтера, прошла по ссылке и подала заявку на участие в конкурсе на вакантную должность. Вскоре ей позвонил якобы специалист отдела кадров рекламной компании и попросил внести личные данные в анкету. Кроме того, для подтверждения серьезности намерений соискательницу попросили сделать взнос на биткоин-кошелек.
Самарчанка выполнила все условия, но обратной связи не дождалась. А вскоре еще и узнала, что с ее счета списали более 460 тыс. рублей.
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а ничего, что этому человеку, ведущему "асоциальный образ жизни", отрезали газ за неуплату, и он просто вынужден был обогреваться подспудными средствами? поэтому привлекать нужно тех, кто отрезал ему газ кстати, незаконно
Добрый день! Как называется организация? Надеюсь не " мебель март".
УК России ст. 109 «Причинение смерти по неосторожности» и УК РФ ст. 258 «Незаконная охота».
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