Тольяттинские полицейские разыскивают футболочного вора

В Тольятти правоохранители разыскивают подозреваемого в магазинной краже. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

28 мая он украл мужские футболки в торговом центре на Автозаводское шоссе. Злоумышленник попал на запись камер видеонаблюдения.

Приметы подозреваемого: мужчина, на вид 30-35 лет, худощавого телосложения, рост 175-180 см, короткие светлые волосы, был одет в зеленую кофту с белыми рукавами, светло-синие джинсы и белые кроссовки.

Правоохранители просят очевидцев произошедшего и всех, кто имеет сведения о личности или местонахождении разыскиваемого, сообщить информацию в ближайший отдел полиции или по телефонам: 8(8482) 93-49-29, 93-48-79, 89272690656 или 102.