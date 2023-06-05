Тольяттинские полицейские разыскивают футболочного вора

В Тольятти правоохранители разыскивают подозреваемого в магазинной краже. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.
28 мая он украл мужские футболки в торговом центре на Автозаводское шоссе. Злоумышленник попал на запись камер видеонаблюдения.
Приметы подозреваемого: мужчина, на вид 30-35 лет, худощавого телосложения, рост 175-180 см, короткие светлые волосы, был одет в зеленую кофту с белыми рукавами, светло-синие джинсы и белые кроссовки.
Правоохранители просят очевидцев произошедшего и всех, кто имеет сведения о личности или местонахождении разыскиваемого, сообщить информацию в ближайший отдел полиции или по телефонам: 8(8482) 93-49-29, 93-48-79, 89272690656 или 102.
Последние комментарии
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