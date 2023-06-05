Масштабная конференция в Самаре: регион помогает разобраться в насущных вопросах госзакупок

Представители Сбер А приняли участие во II Межрегиональной поволжской конференции для специалистов в сфере государственных и муниципальных закупок "Контрактная система в сфере закупок: новые вызовы и ожидания". Трехдневная встреча, благодаря инициатору — Главному управлению организации торгов Самарской области, собрала представительных спикеров, предложила участникам насыщенную деловую программу.

Самарская область — лидер по многим экономическим показателям развития. Область занимает ведущие позиции по кредитоспособности и финансовой устойчивости. Это достигается благодаря диверсифицированной экономике с развитой промышленностью, а руководство уделяет большое внимание развитию инновационного потенциала. Самарский регион много лет стабильно входит в топ-20 по потенциалам развития экономики, человеческого капитала, уровня жизни — в 2022 году область вошла в топ-10 по качеству жизни населения.

В том числе в сфере госзакупок Самара занимает высокие места в рейтинге эффективности и прозрачности закупочных систем, показывает высокий индекс конкурентности. Внимание к теме госзакупок — еще одно свидетельство того, что в регионе умеют расставлять приоритеты и понимают, какой вклад прозрачная и конкурентная контрактная система вносит в развитие области. Для обсуждения на конференции были выбраны актуальные темы: новации в сфере закупок в условиях санкционного давления, лучшие региональные практики цифровизации и централизации закупочной деятельности.

И.о. руководителя Главного управления организации торгов Мария Карелина открыла мероприятие, от лица губернатора и правительства Самарской области поприветствовав участников на гостеприимной самарской земле: "Мы знаем, что законодательство о контрактной системе меняется стремительно. Изменения зачастую носят кардинальный характер, и специалисту сферы закупок необходимо быть в курсе, чтобы выстраивать свою деятельность на принципах соблюдения законодательства, обеспечения доступа к закупкам различных участников, поддержки импортозамещения. Все эти вопросы каждый день стоят перед нашими заказчиками. Мы постараемся осветить ключевые моменты и сделать акценты, которые нужно учитывать в нашей работе".

Мария Карелина поблагодарила всех собравшихся и готовых поделиться своим опытом.

Юлия Обаляева, заместитель генерального директора Сбер А, поддержала важность обсуждения и реагирования на последние существенные изменения в законодательстве.

"Сегодняшняя встреча особенно важна тем, что регуляторы предоставляют все больше прав уполномоченным органам регионов. Всех участников контрактной системы волнует, как вы будете их использовать, регулировать свои закупки. Со своей стороны, Сбер А, как оператор, понимает ценность именно региональных нормативных актов и опыта, которые нужно доносить до регулятора. Самарская область для меня — всегда новатор. Я ожидаю, что будут подсвечены успешные кейсы и в автоматизации, и в реагировании на новые вызовы и возможности", — отметила представитель Сбер А.