Самарец поймал влезшего в дом вора

В Самаре в отношении безработного 36-летнего мужчины возбудили уголовное дело о покушении на квартирную кражу. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

22-летний местный житель возвращался в свою квартиру в 7 Карьерном переулке и увидел, как из разбитого окна пытается вылезти мужчина. Парень успел сообщить о происходящем родственнику и решил преследовать убегающего вора. На ул. Борской он догнал подозреваемого и вместе с родственником удерживал до приезда правоохранителей.

В отделе полиции ранее судимый задержанный признал вину.