В Самаре в отношении безработного 36-летнего мужчины возбудили уголовное дело о покушении на квартирную кражу. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.
22-летний местный житель возвращался в свою квартиру в 7 Карьерном переулке и увидел, как из разбитого окна пытается вылезти мужчина. Парень успел сообщить о происходящем родственнику и решил преследовать убегающего вора. На ул. Борской он догнал подозреваемого и вместе с родственником удерживал до приезда правоохранителей.
В отделе полиции ранее судимый задержанный признал вину.
Последние комментарии
а ничего, что этому человеку, ведущему "асоциальный образ жизни", отрезали газ за неуплату, и он просто вынужден был обогреваться подспудными средствами? поэтому привлекать нужно тех, кто отрезал ему газ кстати, незаконно
Добрый день! Как называется организация? Надеюсь не " мебель март".
УК России ст. 109 «Причинение смерти по неосторожности» и УК РФ ст. 258 «Незаконная охота».
Любопытный критерии, предъявляемые мэром Тольятти Ренцем при наборе "своей команды"! Или Ренц тоже такой?
если сигнатура сбоя тогда применить протокол выделения состава на подгруппу соединенную с базой данных смуглых таможенного реестра для компенсации недостающих видеоданных собственной информационной системы в конкретном регионе за номером 063