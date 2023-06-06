Мошенник убедил жителя Октябрьска перевести на "безопасный счет" более 2 млн рублей

В Октябрьске местный житель лишился более 2 млн руб., поверив телефонному мошеннику, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

Злоумышленник в течение четырех дней мошенник связывался с мужчиной посредством сотовой связи. Представившись сотрудником банка он убедил потерпевшего, что с его счетами происходят мошеннические действия и вынудил взять кредит и перевести на "безопасный счет" 2,17 млн рублей.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 159-4 УК РФ.