Трое баскетболистов "Самары" - в расширенном списке сборной России U18

РФБ объявила расширенный список кандидатов в мужскую сборную России U18 на стартующий в начале июля сбор. В него включены три игрока из БК "Самара": Егор Амосов, Богдан Шувакин и Георгий Маруфов.
15-летний Егор Амосов в минувшем сезоне выступал за команду "Самара-ДЮБЛ", в феврале дебютировал в молодежке, а в марте стал самым юным игроком в истории Единой Лиги ВТБ. В конце мая Амосов в составе сборной России U16 стал победителем Российско-китайских молодежных игр.
Богдан Шувакин и Георгий Маруфов, также имеющие контракты с самарским клубом, в сезоне-2022/2023 были лидерами сборной Самарской области Ю2006 (15,3 очка и 7 подборов и 12,6 очка и 5,4 подбора соответственно на финальном этапе первенства России).
Сбор пройдет с 9 июля по 6 августа на подмосковной базе Go Park. В течение сбора запланировано несколько товарищеских матчей. Их точные даты и соперники будут объявлены позднее.
Последние комментарии
почему молчанием обходится информация о "разгоне" всего 1997 года из команды. С кем потом играть будем то???
Вот кто истинные представители Самары! А Чёрные Крылья надо расформировать или продать.
Когда же этих позорников заберут куда-нибудь? Вроде, хотели продать?
Молодцы! Красные крылья так держать!
Домашние стены помогают всегда.