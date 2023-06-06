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Баскетбол Спорт

Трое баскетболистов "Самары" - в расширенном списке сборной России U18

САМАРА. 6 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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РФБ объявила расширенный список кандидатов в мужскую сборную России U18 на стартующий в начале июля сбор. В него включены три игрока из БК "Самара": Егор Амосов, Богдан Шувакин и Георгий Маруфов.

15-летний Егор Амосов в минувшем сезоне выступал за команду "Самара-ДЮБЛ", в феврале дебютировал в молодежке, а в марте стал самым юным игроком в истории Единой Лиги ВТБ. В конце мая Амосов в составе сборной России U16 стал победителем Российско-китайских молодежных игр.

Богдан Шувакин и Георгий Маруфов, также имеющие контракты с самарским клубом, в сезоне-2022/2023 были лидерами сборной Самарской области Ю2006 (15,3 очка и 7 подборов и 12,6 очка и 5,4 подбора соответственно на финальном этапе первенства России).

Сбор пройдет с 9 июля по 6 августа на подмосковной базе Go Park. В течение сбора запланировано несколько товарищеских матчей. Их точные даты и соперники будут объявлены позднее.

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