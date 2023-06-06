ВТБ: в мае выдачи автокредитов в России установили исторический рекорд

По оценке ВТБ, в мае российские банки выдали физлицам на покупку транспортных средств около 116 млрд рублей, что стало самым высоким показателем в истории рынка. Предыдущий пик продаж приходился на апрель рекордного 2021 года — 109,9 млрд рублей. Всего за пять месяцев выдачи в сегменте автокредитования составили свыше 475 млрд рублей и на 9% "обогнали" результат аналогичного периода 2021 года.

Клиенты ВТБ в мае заключили около 11,8 тыс. сделок на приобретение автомобилей на сумму 14,5 млрд рублей, что на 21% превышает результат апреля. Всего по итогам пяти месяцев 2023 года ВТБ оформил порядка 39,8 тыс. автокредитов на 48,6 млрд рублей, что примерно в 2,3 раза превышает итоги за январь–май 2022 года и на 22% — рекордного 2021 года.

ВТБ в Самарской области в мае оформил 280 автокредитов на 290 млн рублей, что на 20% выше результата за апрель и в 5,5 раз превышает итоги аналогичного периода 2022 года. Это рекордные показатели для региона начиная с 2021 года. В общей сложности за пять месяцев ВТБ в губернии выдал около 900 автокредитов на 900 млн рублей.

Самарская область, наряду с Нижегородской областью, республиками Татарстан и Башкортостан вошла в топ-10 регионов по количеству и объему выданных автокредитов. В Приволжском федеральном округе в общей сложности с января по май оформлено 10 тыс. автокредитов на общую сумму 10,3 млрд рублей.

Средний "чек" в структуре выдач банка составил около 1,2 млн рублей, практически не изменившись за месяц, но увеличившись на 3% к показателю января 2023 года и мая 2022 года. Наибольший показатель традиционно фиксируется в сегменте новых машин — в мае, по данным ВТБ, он достиг 1,6 млн рублей, тогда как в начале года держался на уровне 1,2 млн рублей.

На фоне ограниченного предложения новых автомобилей основной спрос заемщиков по-прежнему пользуются машины с пробегом. В мае ВТБ проводил с такими транспортными средствами около 70% сделок, для сравнения, год назад авто с пробегом занимали около 54% в структуре выдач банка.

"Сегодня автокредиты — один из основных финансовых инструментов, позволяющих россиянам оперативно приобрести транспортное средство. Поэтому можно смело говорить о том, что динамика профильного кредитования — прямое отражение положения на отечественном автомобильном рынке. Мы видим, что сегмент успешно справился с потрясениями 2022 года и вышел на уверенную траекторию роста. Даже несмотря на большое количество выходных дней и традиционное сезонное затишье, в мае активность заемщиков была очень высокой, что обеспечило рынку профильного кредитования рекордный результат. Безусловно, автосегмент по-прежнему испытывает давление из-за дефицита новых машин и коррекции цен на этом фоне, но за счет перезапуска отечественного производства и расширения поставок из дружественных стран — прежде всего, Китая — ушедшие бренды постепенно замещаются, что впоследствии вернет его к равновесному состоянию", — прокомментировал начальник управления партнёрских продаж авто, вице-президент ВТБ Владимир Высоцкий.

ВТБ — один из лидеров российского рынка автокредитования. Залоговые кредиты на новые автомобили в банке доступны по ставке от 10,1%, с пробегом — от 11,1%. В ВТБ также действует универсальная программа "автокредит наличными", которая позволяет клиенту оперативно получить деньги на руки или на карту, приобрести машину у дилера, "с рук" или заказать за рубежом. По ней кредиты доступны от 4,1%.