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Банки начали предлагать скидки на ипотеку в зависимости от суммы кредита

САМАРА. 6 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Для ведущих игроков на рынке жилищных кредитов май стал рекордным по выдаче займов. На фоне взрывного роста спроса на ипотеку банки объявляют о новых стимулирующих предложениях для населения. Важным инструментом продаж для них являются различные акционные скидки к процентной ставке.

Крупные ипотечные банки, в частности, ВТБ, предлагают клиентам дополнительные дисконты, которые могут суммироваться с другими скидками. В свою очередь, банк "Открытие" предлагает воспользоваться скидкой заемщикам, которые оформят кредит до 30 июня 2023 года включительно. Дисконт распространяется на льготные и классические программы и доступен при покупке квартиры как в новостройках, так и на вторичном рынке. При этом сумма кредита должна быть от 6 млн рублей для Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области и от 3 млн рублей для остальных регионов — то есть, речь идет о достаточно крупных ипотечных кредитах. Таким образом, выдавая крупную сумму, банки стремятся несколько уменьшить кредитную нагрузку на заемщика.

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