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Баскетбол Спорт

БК "Самара" подписал контракт с защитником Джастином Роберсоном

САМАРА. 6 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Защитник Джастин Роберсон, один из самых ярких легионеров Единой Лиги ВТБ, продолжит карьеру в "Самаре".

Спортсмен родился 8 июля 1993 года. Рост 185 см. Выступал за команду университета La-Monroe (NCAA, 2014-2016). Профессиональную карьеру начал в Швейцарии в командах "Фрибур Олимпик" (2016/2017 и 2018/2019) и "САМ Баскет" (2017/2018). С 2019 г. выступает в России: за "Буревестник" (Ярославль, июнь 2019 — декабрь 2020), "Уралмаш" (Екатеринбург, декабрь 2020 — май 2022) и "ПАРМА-ПАРИ" (2022/2023).

Чемпион и обладатель Кубка Швейцарии (2019). Серебряный призер Суперлиги-1 (2021). Чемпион и MVP Суперлиги-1 (2022). Участник Матча всех звезд Единой Лиги ВТБ (2023). Обладатель награды "Лучший перфоманс сезона Единой Лиги ВТБ" (2023).

В сезоне-2022/2023 в составе "ПАРМА-ПАРИ" принял участие в 34 матчах Единой Лиги ВТБ, в которых в среднем набирал 15,4 очка и делал 2,9 подбора и 4,3 передачи.

Контракт с защитником подписан на 1 сезон.

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Последние комментарии

имярек имярек 12 октября 2015 11:18 БК "Самара" подписал двух форвардов

почему молчанием обходится информация о "разгоне" всего 1997 года из команды. С кем потом играть будем то???

Иванов Александр 12 апреля 2015 16:53 БК "Самара-СГЭУ" выиграл регулярный чемпионат Суперлиги

Вот кто истинные представители Самары! А Чёрные Крылья надо расформировать или продать.

Иванов Александр 12 апреля 2015 16:51 "Красные Крылья" дома проиграли "Локомотиву-Кубани"

Когда же этих позорников заберут куда-нибудь? Вроде, хотели продать?

Женя К 29 апреля 2014 08:34 Баскетболисты "Красных Крыльев" провели мастер-класс

Молодцы! Красные крылья так держать!

Женя К 26 апреля 2014 12:59 Баскетболисты "Самары-СГЭУ" уступили команде "АлтайБаскет" - 93:99

Домашние стены помогают всегда.

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