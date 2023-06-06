Тело утонувшего мужчины извлечено из реки Падовка в Кинельском районе

В понедельник, 5 июня, в 18:00 в Центр управления в кризисных ситуациях поступила информация об утонувшем человеке.
Очевидцы вытащили из реки Падовка у поселка Алексеевка города Кинеля тело 81-летнего мужчины.
Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.
Обстоятельства случившегося устанавливаются.
Последние комментарии
Здравствуйте, есть контакты владельца?
Если бы собаки чмновников рвали!!!
Да такое сплошь и рядом во вс
Когда же, наши грамотные рукаводители осознают, что для психически больных нужно строить ЛЕЧЕБНИЦЫ! Уже как 30 лет нечего не строят, а потом удивляются о убийствах в школах. А журналюшки ищут виноватых среди нас с вами, а виноваты люди государства.
И это правильно!!!! Страховка тот несчастного случаЯ на воде и страховка гражданской ответственности за причинения вреда!!! И подороже!!! Чтобы бомжи на реку не вылезали!!