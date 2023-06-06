В День России состоятся гранд-финал фестиваля "САМ.ФЕСТа" и пиротехнический спектакль

В День России Самарская область превратится в настоящий музыкальный центр страны: фестиваль авторской музыки "САМ.ФЕСТ" соберет на одной сцене известных авторов-исполнителей, а также подающих надежды талантливых артистов со всех уголков нашей страны.

12 июня - особая дата в новейшей истории России, символизирующая преемственность поколений, подвиги наших отцов и дедов, нашу ответственность за завтрашний день Родины.

"Нашей державе не раз приходилось выдерживать натиск недружественных стран, отражая прямую агрессию извне и защищая свое право на существование. И всякий раз победа оказывалась на нашей стороне, потому что наше дело - правое. Сегодня, продолжая миссию поколений победителей, Россия вновь противостоит злу. Горжусь тем, что в эти трудные для всей страны времена мои земляки как истинные патриоты проявляют свои лучшие качества - трудолюбие, сплоченность, стремление созидать, силу воли и веру в победу", - отмечал в своем обращении к жителям Самарской области глава региона Дмитрий Азаров.

Организаторы "САМ.ФЕСТА" уделили особое внимание оформлению сцены финального события фестиваля. В рамках подготовки был проведен общероссийский творческий конкурс, задачей которого значилось создание сценического объекта, отражающего то важное значение, которое День России имеет для каждого из нас. Концепция, созданная молодым и талантливым российским художником Владимиром Ерешко, базируется на вдохновении русской культурой, природой и красотой Самарской земли.

Центральным элементом сцены служит ладья (одна из достопримечательностей Самары), олицетворяющая путь к новым горизонтам и возможностям. Подобно ей, талантливые авторы благодаря фестивалю "САМ.ФЕСТ" открывают новые грани своего творчества, продвигаются на пути развития и заявляют о себе. В разработке сцены были использованы самые современные технологические решения и оборудование отечественного производства. Длина сценической конструкции составляет порядка 65 метров, что равно ширине большого футбольного поля, и действительно, поражает своим масштабом.

Кульминацией праздника и одной из самых ярких особенностей фестиваля станет уникальное пиротехническое мультимедиа-шоу, которое впервые состоится на здании Самарского академического театра оперы и балета имени Д.Д.Шостаковича, где уже более 90 лет проходят выступления самых талантливых музыкантов России и мира. 12 июня крыша театра превратится в площадку для пиротехнического спектакля, а его фасад станет холстом для удивительных и необычных сюжетов 3D-mapping шоу. Проекция, посвященная Дню России, будет синхронизирована с пиротехническим шоу и специальными световыми эффектами, создавая атмосферу волшебства и грандиозного захватывающего финала фестиваля.

Предшествовать финальному пиротехническому мультимедиа-шоу будет насыщенная двухдневная фестивальная программа. 11 июня в 13:00 в летнем театре Струковского сада в Самаре пройдет отборочный этап фестиваля. Конкурсанты уже активно готовятся, чтобы выложиться на максимум и показать свои лучшие выступления: для них разработана специальная программа наставничества с участием жюри фестиваля, психологов, продюсеров, специалистов по танцевальному мастерству, имиджмейкеров, режиссерской группы и других профессионалов. В этом году оргкомитет "САМ.ФЕСТа" получил около 1000 заявок от тех, кто сам пишет музыку или стихи, независимо от жанра и направления.

Два месяца жюри детально отсматривало музыкальные работы, чтобы выбрать лучших из лучших. В Самару на отборочный этап фестиваля приедут ХВОЯ (Пенза), Ольга Максимова (Санкт-Петербург), TattooIN (Москва), Tixi Ti (Тюмень), Lesa FS (Казань), ALENA NAI (Санкт-Петербург), Лиза Матрешка (Псков), ДАНЯДАША (Екатеринбург), Маргарита Аришина (Челябинск), "КИНЕМО" (Самара), "Полифония" (Донецк), "Дуглас" (Донецк), Tolk (Донецк).

Специальным гостем 11 июня станет группа "Инкогнито", участники прошлогоднего фестиваля, которые приедут в Самару поддержать конкурсантов и завершить первый фестивальный день.

Три победителя отборочного этапа примут участие в гранд-финале фестиваля 12 июня (начало в 14:00) и получат уникальный шанс спеть на одной сцене с популярными и всеми любимыми артистами, среди которых Гарик Сукачев, Ramil", Люся Чеботина, основатель группы "Агата Кристи" Вадим Самойлов, Дмитрий Маликов, группа "Зверобой", а также победители фестиваля "САМ.ФЕСТ"-2022 - группа "Двадцать" из Хабаровска. Оценивать мастерство конкурсантов и выбирать лучшего из лучших вместе с телеведущей Яной Чуриковой будет специальное жюри, в которое войдут мэтры музыкальной индустрии Елена Кипер, Андрей Самсонов, Юрий Костин, Игорь Паньков, Анастасия Рогожникова и Александр Алексеев.

Главным призом фестиваля "САМ.ФЕСТ" станет запись и продюсирование собственного музыкального альбома под руководством известного саунд-продюсера Андрея Самсонова, а также специально подготовленный "полный пакет артиста", включающий фотосессию, бытовой и технический райдеры, помощь в ведении социальных сетей, а также консультации с юристами и специалистами по продвижению. Участники, занявшие второе и третье места, получат сертификаты на покупку музыкальных инструментов. К тому же композиции всех финалистов попадут в сборник "САМ.ФЕСТ", благодаря чему у артистов появится шанс быть услышанными широкой публикой. Это невероятная возможность для музыкантов проявиться и громко заявить о себе!

Гости фестиваля смогут не только насладиться музыкой, но и попробовать вкусную еду: с 14:00 для посетителей мероприятия откроется гостеприимная зона фуд-кортов. Кроме того, на фестивале будет работать сувенирная лавка, где можно будет приобрести сувениры и подарки для себя и своих близких.

Не упустите возможность окунуться в мир уникальной авторской музыки на фестивале "САМ.ФЕСТ" и стать частью незабываемого музыкального события!

11 июня, 13:00, г. Самара, Струковский сад - отборочный этап;

12 июня, 14:00, г. Самара, площадь имени Куйбышева - гранд-финал.

Вход свободный!

Мероприятие проходит при поддержке правительства Самарской области. Следить за новостями фестиваля и ознакомиться с правилами можно на сайте www.samfest.ru.



