На ремонт двух дорог в Кинельском районе выделили 235 млн рублей

Минтранс Самарской области объявил конкурс на поиск подрядчика, который отремонтирует дороги межмуниципального значения в Кинельском районе.

Начальная цена контракта составляет 235,26 млн рублей. Победитель торгов определится после 27 июня.

Он должен выполнить работы с 1 апреля по 1 октября 2024 года на двух объектах: "Усть-Кинельский — Новый Сарбай" — Бузаевка — Чубовка на участке км 11+000 — км 17 737 и "Урал — Муханово — Чубовка" на участке км 0+000 — км 3+600.