Ремонт ул. Авроры завершится в этом году

Ремонт улицы Авроры, ведущей к благоустроенному скверу, мостовому комплексу "Южный" и одной из главных транспортных артерий региональной столицы завершится в этом году.

В Самаре ремонт дорог местного значения на средства национального проекта "Безопасные качественные дороги", стартовавший в этом году раньше обычных сроков (в конце марта), находится в активной фазе. За прошедшее время два подрядчика уже завершили обновление проезжей части и инженерных коммуникаций на 22 улицах, еще 10 участков находятся в работе. Всего же приведут в нормативное состояние 42 объекта. Напомним, что нацпроект реализуется по инициативе президента Российской Федерации Владимира Путина и поддерживается губернатором Самарской области Дмитрием Азаровым, который также уделяет повышенное внимание работам, направленным на улучшение дорожной инфраструктуры.

Одним из факторов, который ежегодно учитывается при формировании плана работ, является принцип инфраструктурного единства. Так, под контролем специалистов и общественников продолжается ремонт улицы Авроры, которая имеет важное значение для горожан и гостей региональной столицы.

"Особое внимание — состоянию объектов, входящих в опорную дорожную сеть. К ним относится и улица Авроры — дорога с интенсивным трафиком. Она — одна из главных магистралей региональной столицы, пролегает от Московского шоссе к путепроводу "Аврора" и мосту "Южный", которые считаются "воротами" в город. Именно с их обновления начался в этом году дорожно-строительный сезон в Самаре. Теперь ремонтом охвачена и непосредственно улица Авроры. В прошлом году ее привели в порядок от путепровода — от улицы Промышленности до улицы Аэродромной. В этом году ремонт выполняется на следующем участке — до Московского шоссе. Вся проезжая часть будет обновлена за счет средств нацпроекта "Безопасные качественные дороги". Заблаговременно, еще осенью, подрядчик начал здесь геодезические изыскания. Надеемся, что оперативно завершится и ремонт второго участка улицы Авроры. ОНФ будет держать на контроле исполнение сроков и обеспечение качества всех работ, — прокомментировал член регионального штаба реготделения общероссийского общественного движения "Народный фронт "За Россию" Сергей Рыжиков. — Стоит также отметить, что в результате ремонта подъезжать к обновленному ранее общественному пространству — скверу на улице Авроры — будет комфортно. Напомню, что в 2020 году по федеральной программе "Формирование комфортной городской среды" национального проекта "Жилье и городская среда" этот сквер преобразился. Благодаря поддержке жителей на месте ларьков стихийного рынка появилось благоустроенное пространство, где любят проводить время и взрослые, и дети. Теперь здесь есть удобные лавочки и прогулочные аллеи, спортивные тренажеры и детские площадки, зеленые зоны, фонтан с подсветкой. Мы очень рады, что пожелания жителей и общественников учитываются при формировании планов и графиков работ, касающихся общественных территорий, приведения дорог в нормативное состояние".

Уже сейчас участок дороги, который прилегает непосредственно к скверу, обрел новый облик — здесь в первоочередном порядке уложили новый асфальт на площади порядка 5,5 тысячи кв. м. Также нанесена разметка. В дальнейшем дорожное полотно обновят на оставшейся площади проезжей части. Таким образом, 37 тысяч кв. м автодороги отремонтировали от борта до борта в прошлом году, а в этом году охватят ремонтом еще около 56 тысяч кв. м.

"Сначала идет процесс фрезерования. Например, минувшей ночью подрядчик трудился в границах улиц Аэродромной и Гагарина. На участок вывели сразу две фрезеровальные установки: один комплекс сосредоточили между улицами Аэродромной и Мориса Тореза, другой — между улицами Гагарина и Мориса Тореза. Такой подход позволяет всего за одну ночную смену удалить старый слой покрытия на площади до 10 тысяч квадратных метров. А оперативность работ, как и качество, тоже важна, ведь выполнить все поставленные задачи подрядная организация намерена до конца июня текущего года, — сообщил начальник отдела контроля за объектами ремонта и реконструкции МБУ Самары "Дорожное хозяйство" Кирилл Рябов. — После фрезерования предстоит произвести ремонт инженерных коммуникаций. Причем новые люки смотровых колодцев будут с резиновыми вставками, предотвращающими шум при проезде. Кроме того, противовандальные затворные механизмы будут препятствовать воровству крышек люков. На завершающем этапе ремонта основание дороги очистят, выполнят розлив битумного вяжущего и уложат высокопрочное асфальтобетонное покрытие из смеси последнего поколения — ЩМА-16 на полимерно-битумном вяжущем".

Сложности на объекте ремонта имеются, отмечают специалисты. В частности, как минимум до полуночи движение по улице Авроры очень напряженное, но в целях минимизации неудобств для горожан полностью дорогу не перекрывают.

"Будем корректировать профиль дороги, чтобы обеспечить нужный уклон и в дальнейшем, после ремонта, дождевая и талая вода не скапливалась, а уходила в ливневую канализацию. Это минимизирует возможность разрушения асфальтобетона. Работаем согласно замерам и расчетам геодезистов", — пояснил Иван Сидорчук, мастер дорожного участка подрядной организации.

"Живу недалеко и постоянно езжу по этой улице. Раньше из-за колейности при перестроении машину "бросало" из стороны в сторону. Конечно, хорошо, что дорогу отремонтируют целиком, — рассказал житель Самары Вараздат Карапетян. — И когда ремонт закончится, всем будет комфортно отовсюду подъезжать к новому скверу".

Все этапы ремонта остаются на непрерывном контроле заказчика — Департамента городского хозяйства и экологии Администрации Самары, его подведомственного учреждения — МБУ "Дорожное хозяйство", а также общественников. Работы примут только в том случае, если они будут выполнены в полном объеме и с надлежащим качеством.