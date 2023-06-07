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Владимир Путин поручил проработать инициативу губернатора Дмитрия Азарова по переходу такси на российские авто

САМАРА. 7 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Правительство РФ рассмотрит вопрос замещения парка такси и каршеринга автомобилями российской сборки. Соответствующее поручение кабинету министров дал президент России Владимир Путин. Ранее с такой инициативой выступал губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, он же занимался ее проработкой вместе с Советом Федерации ФС РФ и АвтоВАЗом. За последние полгода это уже третья инициатива самарского губернатора, поддержанная главой государства.

В поручении президента указано, что правительству предстоит "рассмотреть вопрос о разработке и применении требований к локализации производства автомобилей, используемых при оказании услуг по перевозке пассажиров легковым такси и услуг каршеринга, с учетом возможных объемов их производства российской автомобильной промышленностью…" Ответственным за выполнение назначен премьер-министр России Михаил Мишустин, срок вопроса — до 1 августа. Цель — стимулировать спрос на отечественную промышленную продукцию, говорится в официальном документе. 

Первым в стране с такой инициативой выступил самарский губернатор. На встрече с Владимиром Путиным в марте 2023 года Дмитрий Азаров представил инициативу, согласно которой автопарк служб такси и каршеринга в перспективе будет замещаться на автомобили российской сборки. 

"В условиях жесточайших санкций это решение открывает возможности не только для АвтоВАЗа, но и других производителей, в том числе грузовых машин, — комментировал позже глава региона Дмитрий Азаров. — Это актуально для Самарской, Ульяновской и других областей и абсолютно укладывается в логику о преференциях для отечественных производителей".  

Губернатор прорабатывал эту идею совместно с АО "АвтоВАЗ" и Советом Федерации ФС РФ. 3 апреля 2023 года она была вынесена на обсуждение в рамках семинара-совещания, который традиционно проходит в преддверии заседания президиума Государственного совета. 

"Мы предлагаем целый ряд решений, направленных на поддержку автомобильной промышленности Российской Федерации: повышение утильсбора, принятие специальных решений по использованию в такси отечественных автомобилей. Я рассчитываю, что предложения, которые выработают наши группы, получат поддержку Госсовета и президента страны", — комментировал тогда Дмитрий Азаров. 

Уже на следующий день, 4 апреля, ходе президиума Госсовета, который провел глава государства, было озвучено предложение руководителя  Самарской области о замещении в таксопарках иностранных машин на отечественные автомобили. Инициатива вошла в проект решений заседания. 

Комментируя данное президентом поручение о проработке этой идеи, Дмитрий Азаров сказал:

"Я неоднократно высказывал эту идею на разных площадках, в том числе во время подготовки к проведению президиума Госсовета по промышленной политике. Пришлось приложить много усилий, убеждая министерство, работая с нашими коллегами из администрации президента, чтобы в итоговый перечень поручений это конкретное поручение вошло. Очень рад и благодарен президенту страны, что эта инициатива поддержана, соответствующее поручение оформлено главой государства, — отметил Дмитрий Азаров. — Теперь нам нужно поработать с правительством РФ, чтобы все посчитать, доказать, представить алгоритмы принятия решения. Впереди еще много работы, но я очень надеюсь и верю, что она приведет к успеху".

Глава Самарской области добавил, что эта работа проводится в интересах всей страны. 

"Огромный кластер отечественного автопрома получит поддержку благодаря этому решению, которое, уверен, мы доведем до конца, — сказал Дмитрий Азаров. — Это защита отечественного производителя, это создание новых рабочих мест, это совершенно точно путь к технологическому суверенитету. Поэтому этот путь мы должны пройти и решение принять".

Дмитрий Азаров отметил совместную работу с президентом АвтоВАЗа Максимом Соколовым: "Мы вместе, сообща, работаем над очень важной задачей — сохранением и преумножением экономики Самарской области, развитием отечественного автопрома, поддержки нашего легендарного АвтоВАЗа, легендарного трудового коллектива, самого крупного в регионе. От деятельности ВАЗа зависит еще десятки, сотни тысяч людей по всей территории Российской Федерации. Еще раз подчеркну, что это решение, я уверен, мы претворим в жизнь в интересах нашей страны".

Напомним, что ранее глава государства поддержал еще две идеи самарского губернатора — о льготном кредитовании при покупке машин отечественного производств и по созданию важнейшего для российской промышленности производства — кластера беспилотной авиации в Самарской области.

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