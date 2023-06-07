Жителя Самарской области обвиняют в убийстве двух косуль

Кинельская межрайонная прокуратура утвердила обвинение по уголовному делу о незаконной охоте.

По версии следствия, 19 ноября 2022 г. 51-летний обвиняемый без разрешения и путевки на добычу охотничьих ресурсов четыре раза выстрелил из карабина калибра 7,62 мм и ранил двух косуль (самку и самца). В результате животные погибли. Ущерб от этого оценили в 80 тыс. рублей.

Мужчина не признал вину. Уголовное дело направят мировому судье.