Кинельская межрайонная прокуратура утвердила обвинение по уголовному делу о незаконной охоте.
По версии следствия, 19 ноября 2022 г. 51-летний обвиняемый без разрешения и путевки на добычу охотничьих ресурсов четыре раза выстрелил из карабина калибра 7,62 мм и ранил двух косуль (самку и самца). В результате животные погибли. Ущерб от этого оценили в 80 тыс. рублей.
Мужчина не признал вину. Уголовное дело направят мировому судье.
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а ничего, что этому человеку, ведущему "асоциальный образ жизни", отрезали газ за неуплату, и он просто вынужден был обогреваться подспудными средствами? поэтому привлекать нужно тех, кто отрезал ему газ кстати, незаконно
Добрый день! Как называется организация? Надеюсь не " мебель март".
УК России ст. 109 «Причинение смерти по неосторожности» и УК РФ ст. 258 «Незаконная охота».
Любопытный критерии, предъявляемые мэром Тольятти Ренцем при наборе "своей команды"! Или Ренц тоже такой?
если сигнатура сбоя тогда применить протокол выделения состава на подгруппу соединенную с базой данных смуглых таможенного реестра для компенсации недостающих видеоданных собственной информационной системы в конкретном регионе за номером 063