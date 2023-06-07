Нетрезвый водитель устроил ДТП с двумя пострадавшими в Тольятти

Во вторник, 6 июня, в Тольятти произошло ДТП с участием нетрезвого водителя. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

В 22:30 29-летний водитель Mitsubishi Lancer двигался по ул. Офицерской в направлении ул. Коммунальной. На перекрестке проехал на красный сигнал светофора и столкнулся с Kia Soul под управлением 62-летнего мужчины.

В аварии пострадали водитель и 61-летняя пассажирка Kia.

По данным ГУ МВД, управлявший Mitsubishi мужчина не имел права управления транспортом и отказался проходить медосвидетельствование.