Три человека пострадали при столкновении Skoda и Lada Kalina в Тольятти

Во вторник, 6 июня, в Автозаводском районе Тольятти участником ДТП стал 19-летний водитель Skoda Rapid без регистрационных знаков. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.
По предварительным данным полицейских, в 16:05 он ехал по ул. Юбилейной. Поворачивая направо на Приморский бульвар автомобилист он нарушил правила расположения на проезжей части и столкнулся с Lada Kalina под управлением 71-летнего мужчины, который остановился на красный сигнал светофора.
В аварии пострадал водитель Lada и две его пассажирки 72 и 43 лет.
В пресс-службе регионального ГУ МВД уточнили, что обстоятельства случившегося устанавливают, и призывают участников движения соблюдать ПДД.
Последние комментарии
В смысле девушка выехала на встречную полосу??? А что Скания делает на встречке??? А внедорожник в своей полосе!
Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!