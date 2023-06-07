Три человека пострадали при столкновении Skoda и Lada Kalina в Тольятти

Во вторник, 6 июня, в Автозаводском районе Тольятти участником ДТП стал 19-летний водитель Skoda Rapid без регистрационных знаков. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

По предварительным данным полицейских, в 16:05 он ехал по ул. Юбилейной. Поворачивая направо на Приморский бульвар автомобилист он нарушил правила расположения на проезжей части и столкнулся с Lada Kalina под управлением 71-летнего мужчины, который остановился на красный сигнал светофора.

В аварии пострадал водитель Lada и две его пассажирки 72 и 43 лет.

В пресс-службе регионального ГУ МВД уточнили, что обстоятельства случившегося устанавливают, и призывают участников движения соблюдать ПДД.