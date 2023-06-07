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Общество

С 5 по 9 июня шоу "Поехали" выходит в эфир "Авторадио" из Самары

САМАРА. 7 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Ведущие драйв-шоу "Поехали" на "Авторадио" Денис Курочкин и Иван Броневой отправились в тур по России, с 5 по 9 июня выпуски передачи будут выходить в эфир из Самары. Об этом сообщает пресс-служба ГПМ Радио.

Фото: предоставлено "Авторадио"

"Гастроли начинаются. Целую неделю мы в Самаре, наша студия базируется в самом высоком железнодорожном вокзале Европы — вещаем с высоты почти 95 метров над землей! Благодаря экспертам, маршрутам и открытиям, которые мы совершим вместе со слушателями, сделаем это время незабываемым", — начали эфир с берегов Волги Денис Курочкин и Иван Броневой.

Драйв-шоу "Поехали" вновь совершает тур по стране. В прошлом году ведущие уже как следует "раскачали" пять городов вещания "Авторадио", исследовали самые знаковые достопримечательности и познакомили с ними слушателей. В этом сезоне Курочкина и Броневого ждут новые города и новые интересные события. Самара стала первой на карте тура "Поехали по городам". Интересные факты, традиции, архитектура и, конечно, новые люди — все это с 5 по 9 июня в эфире "Авторадио". В федеральном эфире драйв-шоу "Поехали" по-прежнему с 7 до 10 утра, однако исключительно для жителей и гостей Самары оно работает еще один час.

О том, какой любимый вид спорта в Самарской области, как развивается спортивная инфраструктура и чем регион может гордиться, слушателям "Авторадио" рассказала врио министра спорта Самарской области Лидия Рогожинская. По ее словам, регион активно участвует в федеральной программе "Спорт — норма жизни", являющейся частью нацпроекта "Демография". И за последние 5 лет на территории области построено 145 спортивных объектов — физкультурно-оздоровительные комплексы, площадки для сдачи ГТО. Введены в эксплуатацию уникальные объекты — например, Ледовый дворец спорта, который вмещает две ледовые коробки, спортивный игровой зал, отдельную арену для керлинга и керлинг-центр. При этом комплекс может трансформировать ледовую арену в баскетбольную, и на ней уже тренируется БК "Самара". В регионе зарегистрировано 114 федераций, в том числе и по самым современным видам спорта. В Самаре находится одна из самых красивых набережных Волги, и ее часто выбирают для проведения крупных мероприятий — "Забег.РФ", "Кросс нации", "Зеленый марафон" и др.

"Скоро у нас пройдет триатлон IRONSTAR. Будем встречать гостей не только со всей России, но и иностранных спортсменов. Думаю, каждому, кто приедет в наш регион, будет интересно не только посмотреть, но и поучаствовать в одном из современных, динамичных и прогрессивно развивающихся в России спортивных мероприятий", — пригласила всех Лидия Рогожинская.

В студии драйв-шоу "Поехали" 5 июня также побывал генеральный директор ХК "Лада" Александр Чеботарев, который рассказал о возвращении клуба в КХЛ. Долгожданное событие стало возможным благодаря усилиям губернатора области Дмитрия Азарова и поддержке президента РФ. Еще один гость — эксперт, рыбак Сергей Морозов познакомил с перспективами развития рыболовного туризма.

Денис Курочкин и Иван Броневой изучат самые интересные локации волжской столицы России и обо всем подробно расскажут слушателям "Авторадио". Куда они выдвигаются и где бывают после эфира, можно посмотреть в Telegram-канале и официальных аккаунтах "Авторадио".

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