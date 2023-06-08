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Общество

В ста российских вузах запустят курс "Обучение служением"

САМАРА. 8 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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С 1 сентября в 100 российских вузах запустят курс "Обучение служением", об этом сообщили на Добро.Конференции в Самаре 6 июня.

Модуль "Обучение служением" был разработан Министерством науки и высшего образования Российской Федерации совместно с Ассоциацией волонтерских центров и НИУ ВШЭ в рамках поручения Президента Российской Федерации. Он предполагает включение в образовательные программы вузов специальных часов, во время которых студенты будут создавать общественные проекты по своей специальности, а также смогут защитить их в качестве диплома.

На Государственном совете по молодёжной политике в декабре 2022 года Владимир Путин отдельно отметил необходимость создавать условия, при которых студенты наряду с учёбой проходили бы практику в волонтерских центрах, благотворительных фондах и НКО, чтобы приобрести опыт гражданской ответственности и солидарности. С этой целью был разработан модуль "Обучение служением". Это методика обучения, которая сочетает изучение академических дисциплин с формированием навыков общественно-полезной работы, являющаяся разновидностью проектного подхода в образовании и содействует формированию гражданских и человеческих ценностей.

На данный момент существует успешная практика внедрения методики "Обучение служением" по разным направлениям (социально-психологическая работа, инженерное образование, дизайн, информационные технологии, медицина). Среди примеров проектов, в которые вовлечены студенты: изготовление бионических протезов людям с врожденными особенностями и ампутациями, разработка коллекций одежды для маломобильных граждан, онлайн-сервис для подбора питомцев из приютов, создание рациона суточного питания в суровых климатических условиях, разработка экспресс-теста на коронавирус точностью системы более 90%, а также бейджа, который создает вокруг человека купол защиты, уничтожающий 99% вирусов и другие.

Первую часть проектной сессии в рамках Добро.Конференции участники работали в группах, и в результате представили идеи, которые станут основой методических рекомендаций "Обучения служением". Также обсудили модели интеграции методики "Обучение служением" в современные образовательные программы, CRM-систему для внедрения методики на платформе ДОБРО.РФ, особенности взаимодействия вузов и НКО в ходе агрегации социального заказа для обучающихся по этой методике, сопровождение студенческих проектов. С 2023 года в Международной Премии #МЫВМЕСТЕ появилась отдельная номинация "Обучение служением", в рамках которой планируется выявлять и поддерживать наиболее эффективные студенческие общественные инициативы.

В сессии приняли участие Олег Машковцев, заместитель полномочного представителя Президента РФ в Приволжском федеральном округе, Артем Метелев, председатель Комитета Государственной Думы по молодежной политике, председатель Совета Ассоциации волонтёрских центров, Дмитрий Земцов, проректор НИУ ВШЭ, Дмитрий Покровский, Врио директора Департамента государственной молодёжной политики и воспитательной деятельности Минобрнауки РФ, эксперты по тематике работы с некоммерческим сектором, а также более 100 представителей российских университетов. На Добро.Конференции также наградили финалистов Всероссийского конкурса на лучшую социальную практику среди образовательных организаций высшего образования, реализующих методику "Обучение служением".

"Включение социальной практики в образовательные программы вузов — это еще один системный шаг в вопросе воспитания молодежи и формирования у неё сопричастности со своей страной, развитием своего региона, — прокомментирaовал Артем Метелев, председатель Комитета Государственной Думы по молодежной политике, председатель Совета Ассоциации волонтерских центров. — У современных студентов есть четкий запрос на расширение практической подготовки, проектного обучения. Уже с сентября они смогут участвовать в решении реальных задач местных НКО, органов власти и локальных сообществ, получать практический опыт и приносить пользу обществу. В течение трех лет мы пилотировали методику в российских вузах и видим позитивный результат, и готовы к тому, чтобы она стала неотъемлемой частью обучения миллионов российских студентов".

На презентации "Обучение служением" стало известно, что Всероссийский молодежный форум социального призвания, который проводится в Петербурге, теперь будет полностью посвящен "Обучению служением".

"Важно обобщить тот опыт, который есть в университетах, найти золотую середину, которая действительно будет комфортна для интеграции вузам с точки зрения руководящего состава, проректоров, которые курируют университеты, — заявил Дмитрий Покровский. — Мы понимаем, что процесс интеграции сложный, при этом должно быть комфортно и ребятам, чтобы они могли пользоваться этими инструментами и реактивно в него погружаться".

"Нам предстоит объединить две управленческие культуры: университетские волонтёрские организации, НКО и команды методистов, обеспечивающих в вузах учебный процесс, — прокомментировал Дмитрий Земцов. — Нам понятно, как это сделать организационно и нормативно. Команда лаборатории "Молодёжная политика" Вышки вместе с АВЦ и Минобрнауки уже подготовили рекомендации. Но очень важно, чтобы в реализацию модуля "Обучения служением" включились те, кто давно и искренне занимается волонтёрством и общественными проектами: участники этого форума".

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