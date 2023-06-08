Александр Бастрыкин затребовал доклад по уголовному делу о пленении подростка из Сызрани

Глава СК России Александр Бастрыкин затребовал доклад по уголовному делу о незаконном лишении свободы подростка из Сызрани, сообщает Информцентр СКР.
По данным следователей, в сентябре 2022 г. в Сызрани подросток был избит взрослым мужчиной, а также против воли удерживался им в гараже. После этого ребенка госпитализировали с травмами в области головы. До настоящего времени к уголовной ответственности никто не привлечен.
Ранее по поручению Александра Бастрыкина в СУ СК России по Самарской области возбуждено уголовное дело.
"Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин затребовал у руководителя СУ СК России по Самарской области Марата Галиханова доклад о ходе и результатах расследования", — говорится в сообщении Информцентра.
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