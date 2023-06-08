В Самаре молодой лось случайно забрел в поселок Мясокомбинат

Сотрудники департамента охоты и рыболовства Самарской области и Управления охотничьих и водных биологических ресурсов совместно с ветеринарной службой Самарской области спасли лося, забредшего в Самару. Об этом сообщает пресс-служба департамента.
Лось случайно забрел на территорию поселка Мясокомбинат.
"Информация о нахождении животного поступила в адрес департамента от экстренной службы 112 примерно в 18:00 6 июня, — отмечается в сообщении. — На место сразу выехали сотрудники департамента и стражи порядка".
Молодой самец лося был обнаружен в переулке Большой Прибрежный. Лось вел себя довольно спокойно, свободно перемещался, обгладывал местные плодовые деревья и не проявлял агрессии по отношению к людям.
Тем не менее, в целях предотвращения угрозы здоровью граждан, прибывшие на место сотрудники МЧС и полиции заблокировали животное при помощи автомобилей в конце переулка, так как в переулке собралось много любопытных людей.
Ветеринары для обездвиживания зверя применили иммобилизационное ружье, снаряженное шприцами со снотворным, и, когда какое-то время спустя животное заснуло, его общими усилиями погрузили в прицеп и отвезли в естественную среду обитания в Волжском районе.
Сегодня утром при обследовании места выпуска егерями было установлено, что лось благополучно пришел в себя и отправился в лес по своим делам.
"Департамент выражает огромную благодарность сотрудникам Главного управления МЧС России по Самарской области, Главному управлению МВД России по Самарской области, департаменту ветеринарии Самарской области и ГБУ СО "Самарское ветеринарное объединение" за эффективное взаимодействие и помощь в спасении животного", — отмечается в сообщении.
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