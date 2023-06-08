В Самарской области дошло до суда дело о мошенничестве с майнинговым оборудованием

В Сызранский городской суд Самарской области отправили уголовного дела о мошенничестве под предлогом продажи оборудования для майнинга. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.
По версии полиции, в октябре 2021 г. к 32-летнему жителю Севастополя обратился 42-летний сызранец, хотевший заказать технику. Потерпевший перевел продавцу 405 тыс. руб., но оборудование так и не получил. А севастополец после получения денег перестал выходить на связь.
Номер телефона продавца, потерпевший получил через третьих лиц от знакомого, который посоветовал "грамотного специалиста". Оказалось, что обвиняемый несколько месяцев работал менеджером в московской компании, продающей оборудование для майнинга.
В итоге мужчина признал вину. Сейчас расследование дела завершилось.
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Добрый день! Как называется организация? Надеюсь не " мебель март".
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