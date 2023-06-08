"Банковские работники и знакомые предупреждали": самарчанка продала квартиру и отдала мошенникам 4 миллиона

В Самаре 70-летняя женщина, работающая инженером, лишилась всего из-за мошенников. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

20 дней подряд потерпевшей звонили неизвестные и под разными предлогами уговаривали отдавать деньги. Женщина призналась, что все это время сомневалась в правильности своих действий, а банковские работники и знакомые предупреждали ее об обмане. Также она видела памятки, распространяемые полицией, но все равно поддалась на уговоры преступников.

Так, самарчанка "спасала" свои сбережения — 1 млн руб., "помогала задержать телефонных мошенников" — около 2 млн руб., а после этого "опасность нависла" над ее квартирой. Женщину убедили, что ее однушку выставили на продажу и нужно продать недвижимость за любые деньги, чтобы поймать фальшивых риелторов. Также ей пообещали, что жилплощадь вернут после "спецоперации". В итоге жертва оформила сделку через рекомендованного мошенниками риелтора и перевела деньги на "специальные" счета.

После этого злоумышленники отстали от самарчанки, и она пошла в полицию. По факту мошенничества возбудили уголовное дело.