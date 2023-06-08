Самарские нефтяники приучают дошколят к природосбережению

Волонтеры Куйбышевского НПЗ провели для малышей Куйбышевского района Самары познавательный эко-урок "Зеленые ладошки". На предприятии уверены: мало рассказать о том, как важно беречь природу, ее нужно дать почувствовать, потрогать своими руками, чтобы понять, как она хрупка. Поэтому нефтепереработчики дают возможность малышам самим позаботиться о растениях.

Приучать детей быть чуткими к нашей флоре и фауне нужно с малых лет — так формируется экологическое мышление. Помогают в этом педагогам самарских детских садов сотрудники Куйбышевского НПЗ, которые проводят тематические уроки для дошкольников. Дети, восприимчивые к любым проявлениям "живого" мира вокруг нас, всегда наперебой спрашивают, какие деревья их окружают, чем они полезны и интересны. На все эти вопросы у заводчан есть любопытные ответы и познавательные факты.

В самарском детсаду № 466, например, где воспитываются 150 мальчишек и девчонок, одна из шести групп углубленно изучает экологическую тему. Эксперты КНПЗ навестили ребят, чтобы не только рассказать о том, какие бывают деревья, но и передать секреты ухода за ними. В подарок от завода дошкольное учреждение получило несколько десятков саженцев каштана, рябины и липы. Их волонтеры вместе с ребятами и высадили на территории детского сада.

"Наше учреждение находится внутри жилого двора, — рассказал заведующий детским садом № 466 Павел Гринько. — Поэтому внешнее благоустройство важно и для наших воспитанников, и для жителей. В прошлом году завод помог нам установить надежное ограждение для безопасности детей, а вот с озеленением вопрос оставался открытым. Теперь у нас появились красивые, цветущие аллеи".

Всего в ходе акции "Зеленые ладошки" сотрудники Куйбышевского НПЗ уже посадили около сотни деревьев в шести детских садах города.