9 июня открывается третий сезон проекта "Летние вечера духовой музыки" в Самаре

Дом офицеров Самарского гарнизона им. К. Е. Ворошилова Минобороны РФ совместно с 2-й гвардейской общевойсковой Краснознаменной Армией ЦВО и самарским Союзом "Военно-исторический клуб "Бессмертные гусары" представляют третий сезон проекта "Летние вечера духовой музыки" в Самаре.

На протяжении всего лета два раза в месяц, по пятницам, военные духовые оркестры Самарского и Тольяттинского гарнизонов, а также музыкальные коллективы Самары будут радовать гостей и жителей нашей области живой музыкой у Дома офицеров на ул. Шостаковича, 7.

В программе вечеров: классическая и духовая музыка лучших отечественных и иностранных композиторов, военные марши, вальсы, художественная декламация и музыкальные номера в исполнении известных артистов и духовых оркестров.

9 июня в 17:00 третий сезон летних вечеров духовой музыки в Самаре откроет военный духовой оркестр гвардейской мотострелковой Александрийской бригады. Это один из лучших военно-музыкальных коллективов Центрального военного округа, ежегодно участвующий в Параде Победы и в Параде Памяти на площади Куйбышева в Самаре, а также во многих социально-значимых мероприятиях нашего города.

Коллектив - продолжатель славных самарских традиций военного духового оркестра 214-го пехотного Мокшанского полка под руководством легендарного военного дирижера Ильи Шатрова - автора знаменитого вальса "На сопках Маньчжурии". Военный дирижер оркестра Александрийской бригады - гвардии майор Вячеслав Ворушилов.

Репертуар духового оркестра разнообразен и многогранен, в своем музыкальном багаже оркестр имеет различные стили, жанры и направления военной и классической музыки, элементы джаза, умело их использует и дарит свое творчество слушателям.

На фоне отмены в странах Запада всего русского, в том числе и русской музыкальной культуры, проект "Летние вечера духовой музыки" приобретает важное патриотическое звучание и призван объединить жителей и гостей Самары, любящих и ценящих военно-музыкальное искусство, а также выразить свою поддержку Армии России.

Второй июньский концерт пройдет в пятницу, 23 июня.