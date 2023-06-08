9 июня открывается третий сезон проекта "Летние вечера духовой музыки" в Самаре

Дом офицеров Самарского гарнизона им. К. Е. Ворошилова Минобороны РФ совместно с 2-й гвардейской общевойсковой Краснознаменной Армией ЦВО и самарским Союзом "Военно-исторический клуб "Бессмертные гусары" представляют третий сезон проекта "Летние вечера духовой музыки" в Самаре.
На протяжении всего лета два раза в месяц, по пятницам, военные духовые оркестры Самарского и Тольяттинского гарнизонов, а также музыкальные коллективы Самары будут радовать гостей и жителей нашей области живой музыкой у Дома офицеров на ул. Шостаковича, 7.
В программе вечеров: классическая и духовая музыка лучших отечественных и иностранных композиторов, военные марши, вальсы, художественная декламация и музыкальные номера в исполнении известных артистов и духовых оркестров.
9 июня в 17:00 третий сезон летних вечеров духовой музыки в Самаре откроет военный духовой оркестр гвардейской мотострелковой Александрийской бригады. Это один из лучших военно-музыкальных коллективов Центрального военного округа, ежегодно участвующий в Параде Победы и в Параде Памяти на площади Куйбышева в Самаре, а также во многих социально-значимых мероприятиях нашего города.
Коллектив - продолжатель славных самарских традиций военного духового оркестра 214-го пехотного Мокшанского полка под руководством легендарного военного дирижера Ильи Шатрова - автора знаменитого вальса "На сопках Маньчжурии". Военный дирижер оркестра Александрийской бригады - гвардии майор Вячеслав Ворушилов.
Репертуар духового оркестра разнообразен и многогранен, в своем музыкальном багаже оркестр имеет различные стили, жанры и направления военной и классической музыки, элементы джаза, умело их использует и дарит свое творчество слушателям.
На фоне отмены в странах Запада всего русского, в том числе и русской музыкальной культуры, проект "Летние вечера духовой музыки" приобретает важное патриотическое звучание и призван объединить жителей и гостей Самары, любящих и ценящих военно-музыкальное искусство, а также выразить свою поддержку Армии России.
Второй июньский концерт пройдет в пятницу, 23 июня.
Последние комментарии
"Напор и мощь игры виолончелиста великолепно сочетались с нежной, прозрачной и легкой манерой органистки." Вот-вот. Ощущение было, что день рождения виолончели, а не органа.
Молодцы!
Так ведь такие люди как Куликов делают своё дело не требуя награды а от души!!! И наша с вами положительная оценка его трудов и поддержка - для него самая высокая награда!!!
Я служил в Самаре. Судьба военного - известна. Всегда с интересом и радостью смотрю на выступления Михаила Щербакова, я "Венгерский танец" № 5 в Москве всегда слушаю только в исполнении оркестра под руководством Михаила Щербакова. Разумеется, по интернету. Какое вдохновение, какая самоотверженность, и как это все красиво! МАЭСТРО, примите слова благодарности от благодарного Вашего слушателя - полковника Воздушно-десантных войск, ветерана боевых действий в Афганистане, члена Союза писателей России, и просто Вашего почитателя. Кстати, я окончил музыкальную школу по классу баяна - перед поступлением в Московское суворовское военное училище в 1970 году. Думал, музыка - это в прошлом. Играл немного на фортепиано, на аккордеоне, умею любую мелодию сыграть "на слух". А в Афганистане, когда гибли друзья, когда всем было не очень, у нас в палатке появился баян... Вы знаете, какое это было чудо? МАЭСТРО! Я Вам признателен за Ваше подвижничество в творчестве, за Вашу экспрессию, за... За, и за... Александр Колотило, кстати, по фамилии матери - Щербаков... Велика Русь - а Щербаковых еще больше... Шутка. Добра Вам, МАЭСТРО, удачи, творческой, и просто удачи. Радуйте нас! Радуйте своим творчеством! А мы так рады слышать оркестр под Вашим руководством!
Молодцы! Успехов коллективу!