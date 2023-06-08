В Самарской области из-за смерти мужчины возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 216 УК РФ ("Нарушение правил техники безопасности, повлекшее по неосторожности смерть"). Об этом сообщает региональное СУ СК.
7 июня в Большечерниговском районе трое мужчин получили травмы различной степени тяжести во время демонтажных работ. Один из пострадавших скончался в больнице.
По версии следствия, трагедия произошла из-за нарушения требований техники безопасности.
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а ничего, что этому человеку, ведущему "асоциальный образ жизни", отрезали газ за неуплату, и он просто вынужден был обогреваться подспудными средствами? поэтому привлекать нужно тех, кто отрезал ему газ кстати, незаконно
Добрый день! Как называется организация? Надеюсь не " мебель март".
УК России ст. 109 «Причинение смерти по неосторожности» и УК РФ ст. 258 «Незаконная охота».
Любопытный критерии, предъявляемые мэром Тольятти Ренцем при наборе "своей команды"! Или Ренц тоже такой?
если сигнатура сбоя тогда применить протокол выделения состава на подгруппу соединенную с базой данных смуглых таможенного реестра для компенсации недостающих видеоданных собственной информационной системы в конкретном регионе за номером 063