В Самарской области один человек погиб и двое пострадали из-за нарушения правил техники безопасности

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В Самарской области из-за смерти мужчины возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 216 УК РФ ("Нарушение правил техники безопасности, повлекшее по неосторожности смерть"). Об этом сообщает региональное СУ СК.