Тольяттинец угостил подростка наркотиками и пойдет под суд

Прокуратура Центрального района Тольятти утвердила обвинение по уголовному делу 42-летнего мужчины по п. "а" ч. 3 ст. 230 УК РФ ("Склонение несовершеннолетнего к употреблению наркотиков").
По версии следствия, в январе 2023 г. наркозависимый тольяттинец предложил 17-летнему парню вместе попробовать наркотик. Подросток согласился.
Уголовное дело направлено в суд Центрального района.
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а ничего, что этому человеку, ведущему "асоциальный образ жизни", отрезали газ за неуплату, и он просто вынужден был обогреваться подспудными средствами? поэтому привлекать нужно тех, кто отрезал ему газ кстати, незаконно
Добрый день! Как называется организация? Надеюсь не " мебель март".
УК России ст. 109 «Причинение смерти по неосторожности» и УК РФ ст. 258 «Незаконная охота».
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