Тольяттинец угостил подростка наркотиками и пойдет под суд

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Прокуратура Центрального района Тольятти утвердила обвинение по уголовному делу 42-летнего мужчины по п. "а" ч. 3 ст. 230 УК РФ ("Склонение несовершеннолетнего к употреблению наркотиков").