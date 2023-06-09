БК "Самара" продлил контракт с Никитой Зверевым

Центровой Никита Зверев продолжит выступать за баскетбольную "Самару". Новое соглашение игрока с клубом рассчитано на два сезона.
Зверев выступает за самарцев с прошлого лета. И он уже вошел в историю клуба: именно Никита набрал первые очки "Самары" в Единой Лиге ВТБ. Всего в прошлом сезоне он принял участие в 26 матчах чемпионата, в которых в среднем набирал 2,9 очка и делал 1,6 подбора.
Последние комментарии
почему молчанием обходится информация о "разгоне" всего 1997 года из команды. С кем потом играть будем то???
Вот кто истинные представители Самары! А Чёрные Крылья надо расформировать или продать.
Когда же этих позорников заберут куда-нибудь? Вроде, хотели продать?
Молодцы! Красные крылья так держать!
Домашние стены помогают всегда.