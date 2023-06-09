В Самарской области готовят кадры под потребности предприятий

В Самарском национальном исследовательском университете имени академика С. П. Королева состоялся круглый стол "Государственное содействие человеку труда: решение социальной задачи инструментами дополнительного образования и профессионального обучения". В его работе приняла участие заместитель министра труда, занятости и миграционной политики Самарской области Ольга Фурсова.

В ходе своего доклада Ольгой Павловной была озвучена ситуация, сложившаяся на региональном рынке труда, которая характеризуется устойчивым спросом на рабочую силу.

Было отмечено, что одним из наиболее эффективных механизмов, позволяющих обеспечить текущую потребность предприятий в кадрах и трудоустройство граждан, является обучение граждан различных категорий.

В настоящий момент практически любой человек может пройти профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование в рамках государственных услуг, предусмотренных законом о занятости, национального проекта "Демография" и пилотного направления — социальный сертификат.

"В целом, в рамках компетенции органов службы занятости реализуется целый комплекс мероприятий, — отметила заместитель министра, — направленных не только на содействие и сохранение занятости граждан, но и на обеспечение кадровой потребности региональных предприятий. Эта работа ведется при поддержке губернатора Самарской области Дмитрия Игоревича Азарова".

Кроме того, Ольга Павловна рассказала участникам круглого стола об одной из новых форм работы службы занятости. Речь идёт о проведение всероссийской ярмарки трудоустройства — это масштабное мероприятие, объединяющее работодателей и соискателей всей страны, которое проводится в два этапа — региональный и федеральный. В федеральном этапе Ярмарки, который состоится 23 июня, планируют принять участие более 130 крупнейших компаний Самарской области.