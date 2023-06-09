В Самарской области готовят кадры под потребности предприятий

В Самарском национальном исследовательском университете имени академика С. П. Королева состоялся круглый стол "Государственное содействие человеку труда: решение социальной задачи инструментами дополнительного образования и профессионального обучения". В его работе приняла участие заместитель министра труда, занятости и миграционной политики Самарской области Ольга Фурсова.
В ходе своего доклада Ольгой Павловной была озвучена ситуация, сложившаяся на региональном рынке труда, которая характеризуется устойчивым спросом на рабочую силу.
Было отмечено, что одним из наиболее эффективных механизмов, позволяющих обеспечить текущую потребность предприятий в кадрах и трудоустройство граждан, является обучение граждан различных категорий.
В настоящий момент практически любой человек может пройти профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование в рамках государственных услуг, предусмотренных законом о занятости, национального проекта "Демография" и пилотного направления — социальный сертификат.
"В целом, в рамках компетенции органов службы занятости реализуется целый комплекс мероприятий, — отметила заместитель министра, — направленных не только на содействие и сохранение занятости граждан, но и на обеспечение кадровой потребности региональных предприятий. Эта работа ведется при поддержке губернатора Самарской области Дмитрия Игоревича Азарова".
Кроме того, Ольга Павловна рассказала участникам круглого стола об одной из новых форм работы службы занятости. Речь идёт о проведение всероссийской ярмарки трудоустройства — это масштабное мероприятие, объединяющее работодателей и соискателей всей страны, которое проводится в два этапа — региональный и федеральный. В федеральном этапе Ярмарки, который состоится 23 июня, планируют принять участие более 130 крупнейших компаний Самарской области.
Последние комментарии
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Радует...
Ну если Стафеев то кирдык центру. Кадровый голод однако)
Во время моратория на проверки это важно...
Уважаемые ЛДПР ТВ Ваши деятели бесчинствуют в Тольятти. Люди бояться с ними связываться. Моя мама купила в Тольятти квартиру в кредит В Солнечном. 1 день просрочила оплату и всё, теперь не квартиры не денег. ;450 человек подали в суд. И вроде бы они выиграли и им должны были заплатить. Но Компания подала на банкротство и поменяла название. Люди не получили не чего. Спрашиваю маму почему не обратилась в ту фракцию которая у вас там самая известная, бояться. Она сказала: " А ты знаешь кто их крышует? Нет? А я знаю - ЛДПР."! Я очень надеюсь что вы не в курсе были. Жириновский мой кумир. Большую часть домов в ЖК "Солнечный" строила одна контора - ООО "Базис С. А.