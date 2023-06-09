В Курумоче экстренно сел самолет Санкт-Петербург - Самара

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В четверг, 8 июня, около 12:20 в аэропорту Курумоч совершил экстренную посадку самолет Boeing 737 авиакомпании Smartavia. Об этом сообщили в Приволжской транспортной прокуратуре.