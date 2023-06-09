В Курумоче экстренно сел самолет Санкт-Петербург - Самара

В четверг, 8 июня, около 12:20 в аэропорту Курумоч совершил экстренную посадку самолет Boeing 737 авиакомпании Smartavia. Об этом сообщили в Приволжской транспортной прокуратуре.
На борту было семь членов экипажа и 188 пассажиров. ЧП произошло с рейсом Санкт-Петербург - Самара из-за неполадок работы авиационного оборудования. Самолет приземлился благополучно, пострадавших нет.
Куйбышевская транспортная прокуратура начала проверку соблюдения законодательства о безопасности полетов.
Последние комментарии
Здравствуйте, есть контакты владельца?
Если бы собаки чмновников рвали!!!
Да такое сплошь и рядом во вс
Когда же, наши грамотные рукаводители осознают, что для психически больных нужно строить ЛЕЧЕБНИЦЫ! Уже как 30 лет нечего не строят, а потом удивляются о убийствах в школах. А журналюшки ищут виноватых среди нас с вами, а виноваты люди государства.
И это правильно!!!! Страховка тот несчастного случаЯ на воде и страховка гражданской ответственности за причинения вреда!!! И подороже!!! Чтобы бомжи на реку не вылезали!!