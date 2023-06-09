Нетрезвая автомобилистка въехала в столб в Тольятти

В четверг, 8 июня, в Тольятти произошло ДТП с нетрезвым водителем. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

В 2:40 26-летняя женщина ехала на Volkswagen Jetta по ул. Комсомольской. В районе дома № 88 она врезалась в световую опору слева от проезжей части.

В результате автомобилистку госпитализировали. По данным правоохранителей, у нее были признаки алкогольного опьянения.