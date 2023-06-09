Защитник Михаил Кулагин перешел в БК "Самара"

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Защитник Михаил Кулагин, чемпион Единой Лиги ВТБ с богатым опытом выступления за сборную России, продолжит карьеру в БК "Самара". Соглашение с игроком рассчитано на два сезона в формате "1+1".