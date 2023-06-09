Защитник Михаил Кулагин перешел в БК "Самара"

Защитник Михаил Кулагин, чемпион Единой Лиги ВТБ с богатым опытом выступления за сборную России, продолжит карьеру в БК "Самара". Соглашение с игроком рассчитано на два сезона в формате "1+1".
Родился 4 августа 1994 года. Рост 191 см.
Выступал за юношескую, молодежную и основную команды подмосковного "Триумфа" (2010-2014), экспериментальную сборную "Россия" (2014/2015), основную и фарм-команды ЦСКА (2015-2020), "Енисей" (2020/2021), "Нижний Новгород" (2021/2022) и УНИКС (2022/2023).
В сезоне-2022/2023 в составе УНИКСа принял участие в 32 матчах Единой Лиги ВТБ, в которых в среднем набирал 2,7 очка и делал 0,9 передачи.
Последние комментарии
почему молчанием обходится информация о "разгоне" всего 1997 года из команды. С кем потом играть будем то???
Вот кто истинные представители Самары! А Чёрные Крылья надо расформировать или продать.
Когда же этих позорников заберут куда-нибудь? Вроде, хотели продать?
Молодцы! Красные крылья так держать!
Домашние стены помогают всегда.