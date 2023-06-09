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Баскетбол Спорт

Защитник Михаил Кулагин перешел в БК "Самара"

САМАРА. 9 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Защитник Михаил Кулагин, чемпион Единой Лиги ВТБ с богатым опытом выступления за сборную России, продолжит карьеру в БК "Самара". Соглашение с игроком рассчитано на два сезона в формате "1+1".

Родился 4 августа 1994 года. Рост 191 см.

Выступал за юношескую, молодежную и основную команды подмосковного "Триумфа" (2010-2014), экспериментальную сборную "Россия" (2014/2015), основную и фарм-команды ЦСКА (2015-2020), "Енисей" (2020/2021), "Нижний Новгород" (2021/2022) и УНИКС (2022/2023).

В сезоне-2022/2023 в составе УНИКСа принял участие в 32 матчах Единой Лиги ВТБ, в которых в среднем набирал 2,7 очка и делал 0,9 передачи.

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