В Самаре продляется ограничение движения по ул. Л. Толстого

В связи с производством работ по ремонту и модернизации теплотрассы продляется ограничение движения транспорта по ул. Льва Толстого — на участке от ул. Галактионовской до ул. Самарской.
Ранее сообщалось, что ограничение будет действовать с 05:00 10 июня до 23:59 12 июня.
Также ограничение вводится с 22:00 16 июня до 05:00 21 июня.
В вышеуказанные периоды городской пассажирский транспорт — автобусы маршрутов №№ 3, 34, 37, 46, 47, 53, 80, 226 — будет следовать по скорректированной схеме.
Последние комментарии
Как достаточно просто узнать саентолога по комментарию. В статье нет "языка вражды", но, я понимаю, что представители культов обычно нетерпимы к критике или иронии. В этом материале я следовал мысли французского историка Шарля Дюкло "Когда умные и честные люди действуют заодно, глупцы и мошенники отступают".
Дело нужное. Хрупкий материал...
Вечная Память истинным Героям!
Какой туризм при таких дорогах...Поручение Президента почти провалено...
С какого х... они новые? Сначала отменили, а тройку эту гр...ую не дождёшься.