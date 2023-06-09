В Самаре продляется ограничение движения по ул. Л. Толстого

В связи с производством работ по ремонту и модернизации теплотрассы продляется ограничение движения транспорта по ул. Льва Толстого — на участке от ул. Галактионовской до ул. Самарской.

Ранее сообщалось, что ограничение будет действовать с 05:00 10 июня до 23:59 12 июня.

Также ограничение вводится с 22:00 16 июня до 05:00 21 июня.

В вышеуказанные периоды городской пассажирский транспорт — автобусы маршрутов №№ 3, 34, 37, 46, 47, 53, 80, 226 — будет следовать по скорректированной схеме.