Депутаты Самарской губернской думы единогласно утвердили отчет о работе правительства региона в прошлом году

В пятницу, 9 июня, состоялось внеочередное заседание Самарской губернской думы, на котором депутатам был представлен отчет о работе правительства региона в прошлом году. С докладом об основных итогах деятельности органов исполнительной власти выступил первый вице-губернатор — председатель правительства Самарской области Виктор Кудряшов.

Ранее, в ходе Послания депутатам губернской думы и жителям региона, губернатор Дмитрий Азаров подробно остановился на итогах работы за последние пять лет и обозначил важнейшие векторы развития области. Председатель областного правительства доложил о том, какие задачи решали органы власти в минувшем, 2022 году.

Виктор Кудряшов, прежде всего, отметил, что, несмотря на серьезные испытания, связанные с жесткими беспрецедентными санкциями, экономика региона выстояла и продолжает развиваться.

"Опыт, который мы приобрели во время пандемии, умение быстро реагировать на возникающие вызовы, сплоченность команды, четкое взаимодействие всех органов власти, депутатского корпуса, всего общества позволили нам справиться с проблемами и добиться высоких результатов", - подчеркнул председатель правительства области.

Фактические темпы экономического развития в 2022 году оказались существенно лучше первоначальных прогнозов, которые были озвучены весной прошлого года. Валовой региональный продукт снизился на 3%. Это практически соответствует общероссийским значениям. Вместе с тем, ряд отраслей промышленности продемонстрировал значительный рост (производство прочих транспортных средств и оборудования, лекарственных средств, машин и оборудования, готовых металлических изделий). Индекс промышленного производства в этих условиях снизился лишь на 3,5%, хотя изначально прогнозировался спад до 10,1%.

"Этот результат стал возможен благодаря тесному взаимодействию правительства Самарской области с федеральными органами исполнительной власти по поддержке предприятий региона. Беспрецедентные меры поддержки позволили стабилизировать ситуацию. Серьёзный спад производства во втором квартале сменился значительным ростом на 14,9% и 10,8% в третьем и четвертом кварталах соответственно", - констатировал глава регионального кабмина.

Кроме того, как отметил председатель областного правительства, в настоящее время регион достиг рекордно низких показателей безработицы за весь постсоветский период. Сейчас уровень регистрируемой безработицы в Самарской области составляет 0,52%, что заметно ниже среднероссийского показателя (0,7%).

Особую тревогу в начале года вызывал сектор малого и среднего предпринимательства, в котором занято 36% трудоспособного населения региона. Благодаря активности предпринимателей и мерам господдержки оборот предприятий МСП за год увеличился на 14,3%, численность занятых - выросла на 9,2% (до 645,5 тыс. человек). По приросту численности занятых на предприятиях малого и среднего бизнеса на 1 тысячу населения регион занял первое место в ПФО, а по приросту самозанятых на 10 тыс. населения - второе. В консолидированный бюджет региона поступило более 16 млрд. рублей налоговых поступлений от предпринимательской деятельности - это на 16,5% больше, чем в 2021 году.

Об устойчивости экономики региона свидетельствует рост инвестиций в основной капитал. За год их общий объем составил 447 млрд. рублей, что почти на 60 млрд руб. превысило показатели предыдущего года. Регион повторил рекорд 2021 года по запуску новых производств: введено 25 производств, из них 5 - крупнейших, с объемом инвестиций более 1 млрд. рублей каждый.

Еще один индикатор устойчивости экономики - это состояние регионального бюджета. Меры по эффективному управлению госдолгом позволили сократить запланированные расходы на его обслуживание более чем на 1,8 млрд. рублей (до 2,05 млрд. рублей) - это минимальный показатель за последние двенадцать лет. В прошлом году правительство региона привлекло рекордный объем льготных долгосрочных бюджетных кредитов на сумму 28,7 млрд. рублей, тем самым сократив зависимость от рыночных заимствований.

В прошедшем году впечатляющих результатов добились аграрии региона: объем валовой продукции сельского хозяйства впервые в истории превысил 200 млрд руб. и составил 205 млрд руб., что на 19% выше уровня 2021 года в сопоставимых ценах. Получен рекордный урожай зерновых и зернобобовых культур: намолочено свыше 3,6 млн т. Это в 1,9 раза больше, чем в 2021 году. Правительство региона продолжило поддержку проектов мелиорации, работу по повышению плодородия почв, обновления парков сельскохозяйственной техники и оборудования. Объем господдержки сельхозпроизводителей составил в минувшем году 8,4 млрд рублей.

Важнейшие результаты в сфере инфраструктурного и социального развития были связаны с реализацией национальных проектов. По итогам года были достигнуты целевые значения по абсолютному большинству ключевых показателей нацпроектов.

"Правительственная комиссия по региональному развитию в Российской Федерации под председательством Марата Хуснуллина отметила наш регион в числе лидеров по итогам исполнения федеральных программ в сфере строительства и развития инфраструктуры за прошлый год. Из 14 программ, предусматривающих капитальные вложения при реализации национальных проектов, по всем Самарская область добилась 100-процентного результата", - подчеркнул Виктор Кудряшов.

В условиях жесткого санкционного давления и существенного удорожания строительных материалов регион не отказался ни от одного инфраструктурного проекта.

Только за 2022 год после строительства, реконструкции или комплексного капитального ремонта введено в эксплуатацию 68 крупных объектов, что 1,5 раза превышает число объектов, введенных годом раньше. Регион системно занимается достройкой объектов, строительство которых было заморожено много лет назад. За четыре года объемы незавершенного строительства сократились в два с половиной раза.

По итогам 2022 года на федеральном уровне Самарская область вновь признана лидером по реализации нацпроекта "Безопасные качественные дороги". Всего за 2022 год построено и отремонтировано 712 км дорог. Открыто рабочее движение по транспортной развязке на пересечении Ново-Садовой и Советской Армии, завершено строительство надземного пешеходного перехода на Мехзаводе.

Продолжается строительство масштабного проекта - моста через реку Волгу и автомобильной дороги в составе международного транспортного маршрута "Европа - Западный Китай", который реализуется на условиях концессии. Его строительная готовность на сегодняшний день составляет более 80%.

В прошлом году регион приступил к реализации долгожданного проекта - строительству участка автомагистрали "Центральная" (первый этап проспекта Карла Маркса на участке от проспекта Кирова до границы Самары). Работы активно ведутся и будут завершены в 2025 году.

В рамках реализации нацпроекта "Жилье и городская среда" в 2022 году введено в эксплуатацию 1,88 млн кв. м жилья, что на 4,4% больше, чем в 2021 году и на 0,3% больше годового плана по вводу жилья.

Правительство региона активно занималось решением задачи по ликвидации аварийного жилья: за прошедший год в новые квартиры из непригодного жилья переехали более 5,1 тыс. человек, что почти на треть больше, чем в 2021 году. Нарастающим итогом Самарская область перевыполняет план на 13% и планирует в 2024 году, на год раньше срока, завершить расселение граждан по утвержденной программе.

957 детей-сирот в прошлом году получили новые квартиры, это рекордное число за всю современную историю области, а срок ожидания такого жилья в регионе сейчас один из самых низких в стране.

В 2022 году из реестра проблемных объектов был исключен 31 дом обманутых дольщиков - это также максимальный показатель за все годы. В результате удовлетворены права 1 564 пострадавших граждан - участников долевого строительства. В этом году власти намерены исключить из федерального реестра еще 11 проблемных объектов, то есть практически полностью решить проблему обманутых дольщиков в регионе. Один объект уже исключен.

Большое внимание в Самарской области уделяется качеству жилищно-коммунальных услуг. По итогам прошедшего отопительного сезона, количество аварий и инцидентов на системах жизнеобеспечения региона по сравнению с параметрами 2-х летней давности сократилось на 58%. Это результат системной с ресурсоснабжающими организациями по реализации инвестиционных программ (их ежегодный объем уже превышает 5 млрд. рублей), опережающая перекладки коммуникаций в рамках перехода к ценовым зонам теплоснабжения в крупных городах, реализации концессионных соглашений, связанных с модернизацией объектов ЖКХ.

В настоящее время в стадии строительства находятся девять объектов водоснабжения и 11 - водоотведения. Ввод в эксплуатацию девяти объектов водоснабжения позволит улучшить качество жизни для 180 жителей области.

В регионе активно решают вопросы по замене лифтового оборудования в рамках госпрограммы поддержки собственников жилья: за год было заменено 615 кабин лифтов, что в 3,5 раза больше, чем за 2021 год. В текущем году будут заменены еще 1113 устаревших лифтов.

Большая работа проведена в сфере благоустройства - в 2022 году преобразились 318 дворовых территорий и 144 общественных пространств во всех муниципалитетах области. Сразу шесть городов стали победителями Всероссийского конкурса проектов малых городов и исторических поселений, инициированного президентом страны. Результаты реализации этих проектов жители губернии смогут увидеть уже осенью.

В прошлом году были сохранены и выполнены все социальные обязательства перед жителями региона. В настоящее время меры социальной поддержки в Самарской области получает почти каждый третий житель. Объем денежных средств на их реализацию увеличился на 11,8% до 33,1 млрд. рублей, в том числе на поддержку семей с детьми направлено 19,8 млрд. рублей. Благодаря введению новой выплаты на детей в возрасте от восьми до семнадцати лет в 2022 году, семьи с детьми оказались охвачены мерами социальной поддержки с момента рождения ребенка и до его совершеннолетия.

В соответствии с решениями губернатора были проиндексированы суммы социальных выплат различным категориям получателей, увеличены максимальные суммы по социальным контрактам на ведение предпринимательской деятельности и личного подсобного хозяйства.

Особое внимание уделялось поддержке военнослужащих и членов семей участников СВО. Для них были установлены 24 дополнительные меры региональной поддержки. Это, в частности, единовременные выплаты мобилизованным и добровольцам-контрактникам, освобождение участников СВО от уплаты транспортного налога, предоставление бесплатных путевок на отдых и оздоровление детям участников СВО и др. Правительством Самарской области совместно с общественными организациями и бизнес-сообществом осуществлялась поддержка воинских формирований. Всего им была оказана помощь на общую сумму свыше миллиарда рублей.

По поручению Правительства РФ Самарская область продолжала оказывать поддержку жителям города Снежное Донецкой Народной Республики. За год была проведена работа по восстановлению 82 объектов инфраструктуры - школы, медучреждения, социальные, спортивные, коммунальные объекты, жилье, дороги на общую сумму свыше 1 млрд рублей.

Правительство региона продолжило работу по модернизации системы здравоохранения. Введены в эксплуатацию поликлиническое отделение в микрорайоне "Крутые Ключи", четыре приемно-диагностических отделения подразделений государственных бюджетных учреждений здравоохранения. В марте текущего года завершено строительство нового корпуса Самарской областной детской инфекционной больницы и Нефтегорской центральной районной больницы. В целях повышения доступности первичного звена введено 12 фельдшерско-акушерских пунктов, 2 офиса врача общей практики, 3 врачебных амбулатории. Медицинские учреждения получили 141 автомобиль неотложной медицинской помощи, 14 автомобилей скорой медицинской помощи.

Многое было сделано для совершенствования базы для занятий спортом и физической культурой. В прошлом году для спортсменов открылась лыжероллерная трасса "Чайка", было создано четыре малых спортивных площадки "Готов к труду и обороне", пять универсальных спортивных площадок, введены в эксплуатацию физкультурно-спортивный комплекс с бассейном, спортивным залом и катком в Тольятти, два физкультурно-оздоровительных комплекса со спортивным залом в Ташле и Смышляевке, две "умные" спортивные площадки. Доля людей, систематически занимающихся физкультурой и спортом, достигла 53,8%.

Продолжается работа над улучшением доступности и качества образования. В 2022 году для детей дошкольного возраста было создано более тысячи новых мест в детских садах. Это позволило практически полностью решить проблему обеспеченности дошкольным образованием В 2022 году свои двери для ребят открыло второе здание школы на 5-й просеке в Самаре на 850 мест. Также продолжилось строительство школ в Тольятти на 1600 мест и Ставропольском районе на 450 мест. В рамках концессионных соглашений о строительстве школ, отобранных Министерством просвещения Российской Федерации на предоставление субсидии из федерального бюджета в соответствии с госпрограммой Российской Федерации "Развитие образования", идет строительство четырех новых школ.

По результатам мониторинга органов исполнительной власти субъектов России, проводимого Министерством просвещения Российской Федерации в 2022 году, деятельность региональной системы образования Самарской области признана высокоэффективной. Регион в рейтинге достижений образовательных и воспитательных результатов занял пятое место в стране.

Большие перспективы открывает перед Самарской областью реализация проекта создания международного межвузовского кампуса IT-направления для проживания и обучения 5 тысяч студентов ключевых вузов города. Создание кампуса в регионе позволит сформировать качественную инфраструктуру - базу взаимодействия научного сообщества и организаций реального сектора экономики, привлечь в регион талантливые кадры для развития экономики. Заявка Самарской области на получение федерального софинансирования была отобрана в числе девяти других субъектов Российской Федерации и заняла первое место.

Таким образом, несмотря на беспрецедентное внешнее санкционное давление, социально-экономическое развитие региона демонстрирует устойчивость к возникающим проблемам.

"Каждый год ставит перед нами все более сложные задачи, но при этом открывает и новые перспективы. Текущий год - это год перестройки экономики, ее адаптации к преодолению несправедливых экономических санкций. Он тоже будет очень непростым. Но рост промышленного производства продолжается, восстанавливаются целые отрасли, создаются новые кластеры экономики. Мы продолжим открывать новые производства, заниматься развитием инновационных проектов, которые станут основой для обеспечения технологического суверенитета Самарского региона и всей страны. Но, безусловно, все наши усилия посвящены достижению самой главной цели - повышению уровня благосостояния наших граждан, созданию комфортных и безопасных условий для их жизни и самореализации", - заключил председатель правительства Самарской области.

Председатель губернской думы Геннадий Котельников поблагодарил Виктора Кудряшова за обстоятельный доклад и эффективную работу всей команды областного правительства.

Депутаты Самарской губернской думы задали председателю регионального правительства ряд вопросов: о завершении реконструкции детского реабилитационного центра "Светлячок", финансовом оздоровлении Самарского областного фонда жилья и ипотеки, перспективах программы "Комплексное развитие сельских территорий". На все вопросы были даны подробные ответы.

Депутат Александр Степанов поблагодарил Виктора Кудряшова и всю команду Правительства региона за открытость в работе с депутатским корпусов и спросил о перспективах завершения проблемного объекта долевого строительства - ЖК "Космолет" в Самаре.

"Космолет" - это, без преувеличения, самый сложный объект. Сейчас строительство возобновлено, есть понимание решения проблемы, инвестор привлек средства на достройку домов, срок ввода жилого комплекса - конец 2024 года", - пояснил первый вице-губернатор.

Итоги работы областного правительства в минувшем году получили единогласное одобрение депутатов всех фракций Самарской губернской думы.





