БК "Самара" — победитель регулярного этапа Winline чемпионата России 3×3

Регулярный чемпионат Winline чемпионата России 3×3 среди мужских команд завершился тандемом в Сочи.

В первый игровой день "Самара" довольствовалась "транзитными" матчами. Зато во второй стала победителем тура.

Уверенное выступление в Сочи позволило "Самаре" стать победителем регулярного этапа чемпионата.

Напомним, победителем регулярного чемпионата среди женских команд стали и наши девушки.

Финальный этап чемпионата состоится через две с небольшим недели в Перми.