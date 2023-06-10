БК "Самара" — победитель регулярного этапа Winline чемпионата России 3×3

Регулярный чемпионат Winline чемпионата России 3×3 среди мужских команд завершился тандемом в Сочи.
В первый игровой день "Самара" довольствовалась "транзитными" матчами. Зато во второй стала победителем тура.
Уверенное выступление в Сочи позволило "Самаре" стать победителем регулярного этапа чемпионата.
Напомним, победителем регулярного чемпионата среди женских команд стали и наши девушки.
Финальный этап чемпионата состоится через две с небольшим недели в Перми.
Последние комментарии
почему молчанием обходится информация о "разгоне" всего 1997 года из команды. С кем потом играть будем то???
Вот кто истинные представители Самары! А Чёрные Крылья надо расформировать или продать.
Когда же этих позорников заберут куда-нибудь? Вроде, хотели продать?
Молодцы! Красные крылья так держать!
Домашние стены помогают всегда.