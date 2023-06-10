В Исаклинском районе женщина ударила ножом возлюбленного во время застолья

В Исаклинском районе 29-летний мужчина был ранен ножом в грудь. Полицейские опросили пострадавшего, произвели осмотр места происшествия, установили очевидцев, изъяли нож со следами бурого цвета, похожими на кровь, одежду потерпевшего и медицинские документы из больницы.

Как выяснилось, накануне в ходе распития алкогольных напитков у пострадавшего с 41-летней сожительницей произошел конфликт, в ходе которого женщина нанесла ему удар ножом в область груди слева.

Согласно заключению эксперта, здоровью потерпевшего причинен тяжкий вред.

Задержанная вину в содеянном признала и пояснила, что не смогла совладать с эмоциями в ходе конфликта.

Следственной группой ОМВД России по Исаклинскому району в отношении 41-летней, ранее судимой за преступления против жизни и здоровья, женщины, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. з ч.2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия).

Расследование продолжается.