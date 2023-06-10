В Исаклинском районе 29-летний мужчина был ранен ножом в грудь. Полицейские опросили пострадавшего, произвели осмотр места происшествия, установили очевидцев, изъяли нож со следами бурого цвета, похожими на кровь, одежду потерпевшего и медицинские документы из больницы.
Как выяснилось, накануне в ходе распития алкогольных напитков у пострадавшего с 41-летней сожительницей произошел конфликт, в ходе которого женщина нанесла ему удар ножом в область груди слева.
Согласно заключению эксперта, здоровью потерпевшего причинен тяжкий вред.
Задержанная вину в содеянном признала и пояснила, что не смогла совладать с эмоциями в ходе конфликта.
Следственной группой ОМВД России по Исаклинскому району в отношении 41-летней, ранее судимой за преступления против жизни и здоровья, женщины, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. з ч.2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия).
Расследование продолжается.
Последние комментарии
а ничего, что этому человеку, ведущему "асоциальный образ жизни", отрезали газ за неуплату, и он просто вынужден был обогреваться подспудными средствами? поэтому привлекать нужно тех, кто отрезал ему газ кстати, незаконно
Добрый день! Как называется организация? Надеюсь не " мебель март".
УК России ст. 109 «Причинение смерти по неосторожности» и УК РФ ст. 258 «Незаконная охота».
Любопытный критерии, предъявляемые мэром Тольятти Ренцем при наборе "своей команды"! Или Ренц тоже такой?
если сигнатура сбоя тогда применить протокол выделения состава на подгруппу соединенную с базой данных смуглых таможенного реестра для компенсации недостающих видеоданных собственной информационной системы в конкретном регионе за номером 063