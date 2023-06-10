Борт "Самара - Минеральные Воды" не вылетел из-за проблем с двигателем

В субботу, 10 июня, из Курумоча не смог вылететь самолет АО "Авиакомпания Азимут" из-за проблем с двигателем, сообщает Аviaincident.

Рейс "Самара - Минеральные Воды" должен был вылететь в 00:55. После буксировки и разрешения на запуск экипаж доложил о незапуске двигателя номер два.



