Борт "Самара - Минеральные Воды" не вылетел из-за проблем с двигателем

В субботу, 10 июня, из Курумоча не смог вылететь самолет АО "Авиакомпания Азимут" из-за проблем с двигателем, сообщает Аviaincident.
Рейс "Самара - Минеральные Воды" должен был вылететь в 00:55. После буксировки и разрешения на запуск экипаж доложил о незапуске двигателя номер два.
Последние комментарии
Здравствуйте, есть контакты владельца?
Если бы собаки чмновников рвали!!!
Да такое сплошь и рядом во вс
Когда же, наши грамотные рукаводители осознают, что для психически больных нужно строить ЛЕЧЕБНИЦЫ! Уже как 30 лет нечего не строят, а потом удивляются о убийствах в школах. А журналюшки ищут виноватых среди нас с вами, а виноваты люди государства.
И это правильно!!!! Страховка тот несчастного случаЯ на воде и страховка гражданской ответственности за причинения вреда!!! И подороже!!! Чтобы бомжи на реку не вылезали!!