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Общество

12 июня в Самаре будет ограничено движение транспорта

САМАРА. 11 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В связи с проведением фестиваля "САМ.ФЕСТ" в региональной столице будет временно ограничено движение транспорта.

С полным списком улиц, а также схемой движения общественно транспорта можно ознакомиться здесь

Также напоминаем, что в июне и июле из-за велосоревнований будет ограничено движение транспорта по ул. Арена 2018.

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