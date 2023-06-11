12 июня в Самаре будет ограничено движение транспорта

В связи с проведением фестиваля "САМ.ФЕСТ" в региональной столице будет временно ограничено движение транспорта.

С полным списком улиц, а также схемой движения общественно транспорта можно ознакомиться здесь.

Также напоминаем, что в июне и июле из-за велосоревнований будет ограничено движение транспорта по ул. Арена 2018.