12 июня в Самаре будет ограничено движение транспорта

В связи с проведением фестиваля "САМ.ФЕСТ" в региональной столице будет временно ограничено движение транспорта.
С полным списком улиц, а также схемой движения общественно транспорта можно ознакомиться здесь.
Также напоминаем, что в июне и июле из-за велосоревнований будет ограничено движение транспорта по ул. Арена 2018.
Последние комментарии
Как достаточно просто узнать саентолога по комментарию. В статье нет "языка вражды", но, я понимаю, что представители культов обычно нетерпимы к критике или иронии. В этом материале я следовал мысли французского историка Шарля Дюкло "Когда умные и честные люди действуют заодно, глупцы и мошенники отступают".
Дело нужное. Хрупкий материал...
Вечная Память истинным Героям!
Какой туризм при таких дорогах...Поручение Президента почти провалено...
С какого х... они новые? Сначала отменили, а тройку эту гр...ую не дождёшься.