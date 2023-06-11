Сборная России, в тренерском штабе которой тренер БК "Самара", взяла реванш у команды Беларуси

Во втором товарищеском матче сборная России, в тренерский штаб которой входит тренер "Самары" Александр Полинкевич, переиграла соперников из Беларуси — 83:78.

После первого матча, состоявшегося 9 июня, в составе российской команды были произведены некоторые замены — и форвард "Самары" Илья Платонов не попал в заявку на сегодняшнюю игру.

Матчами с белорусами сборная России завершила стартовавший в конце мая сбор.