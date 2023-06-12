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Экология Общество

В Самарскую область 13 июня вернется тепло

САМАРА. 12 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Холодный атмосферный фронт покинет Самарскую область во вторник, 13 июня, следует из данных Приволжского УГМС.

После дневных +16…+19 °C, которые фиксируются 12 июня, 13 июня синоптики прогнозируют +19…+24 °C при северо-восточном ветре 8…13 м/с и переменной облачности. При этом ночь на вторник ожидается прохладная - +7…+12 °C.

14 и 15 июня воздух прогреется до +21…+26 °C при северо-восточном ветре скоростью 7…12 м/с. Местами возможен небольшой дождь.

При этом по данным Гидрометцентра России средняя температура воздуха во второй декаде июня в Самарской области ожидается на 0.5° ниже средних многолетних значений.

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