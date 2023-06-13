Мощный пиротехнический заряд и красочные проекции: В Самарской области ярко отметили День России и провели финал фестиваля "САМ.ФЕСТ"

Жители Самарской области масштабно, ярко и громко отметили День России. В течение всего дня различные мероприятия прошли во всех городах и районах региона.

В настоящий центр музыки, света и звука 12 июня превратилась Самара. Подарком жителям в честь государственного праздника стал гранд-финал фестиваля авторской песни "САМ.ФЕСТ", который прошел на площади Куйбышева. Он собрал творческие коллективы со всей страны — как начинающих музыкантов, так и уже известных.

С Днем России земляков и гостей областной столицы поздравил губернатор Дмитрий Азаров. Он поблагодарил всех жителей региона, которые собрались на площади Куйбышева, чтобы вместе отметить государственный праздник, проявив свою солидарность.

"Я от всей души поздравляю вас с праздником. Я хочу пожелать вам мира, добра и благополучия, — обратился со сцены руководитель области. — А замечательный всероссийский фестиваль с прекрасным названием "САМ.ФЕСТ" стал достойным подарком всем нам в этот замечательный праздник — День России".

Губернатор выразил слова благодарности землякам, которые в этот день с оружием в руках стоят на защите Родины в зоне проведения специальной военной операции.

"Давайте и в этот день вспомним парней, которые защищают мирное небо над нашей головой, над нашей прекрасной Самарской областью, над нашей великой Россией. Низкий поклон защитникам Отечества. И спасибо всем землякам, с которыми мы вместе каждый день их поддерживаем. Так и будет дальше. Так мы придем к Победе", — уверен Дмитрий Азаров.

В День России были объявлены имена победителей фестиваля "САМ.ФЕСТ", который прошел во второй раз при поддержке губернатора Дмитрия Азарова и президентского фонда культурных инициатив. В этом году в число абсолютных победителей из 13 финалистов вошли три группы.

Московская группа TattooIN, которая объединила ярких и разноплановых музыкантов, заняла третье место. "Серебро" досталось джаз-группе Ольги Максимовой из Санкт-Петербурга. Гранд-финалистом фестиваля стала исполнительница Lesa FS — Олеся Назырова — из Казани, которая выпустила первую песню в 14 лет, а уже в 16 записала альбом.

"Здесь публика — просто супер. Самара приняла очень тепло. Я очень рада тому, что стала победителем фестиваля", — поделилась Lesa FS.

"Мы вышли в суперфинал. Мы даже не верили, что сможем добиться таких высот. Я очень благодарна и весь мой коллектив за то, что конкурс прошел честно, и нам дали возможность прорваться. Это очень здорово, спасибо за проведение такого конкурса", — поблагодарила руководитель творческой команды из Санкт-Петербурга Ольга Максимова.

"Мы в хорошем смысле в шоке от организации фестиваля такого масштаба. Это прекрасный конкурс", — отметили солисты московской группы TattooIN.

В этом году участие в фестивале приняли коллективы из Донецка — группы "Дуглас", "TOLK" и "Полифония". Последние стали обладателями специального приза жюри конкурса.

Все победители получат возможность записать по одной авторской композиции с продюсером и издать свои композиции на фестивальном сборнике, который будет выпущен на популярных цифровых площадках. Кроме того, каждому коллективу вручены призовые сертификаты, которые можно будет потратить на приобретение музыкального оборудования или инструментов.

Помимо прочего, гранд-финалистка получила возможность записать и выпустить собственный мини-альбом. Данный приз включает студийные сессии и сведение альбома с участием авторитетного саунд-продюсера Андрея Самсонова, релиз пластинки на цифровых витринах и полное pr-сопровождение ее выхода.

Кроме этого победительница фестиваля получила полноценный "пакет поддержки молодого артиста", который включает в себя индивидуальные консультации от наставников, касающиеся творчества, развития и самореализации, а также помощь в оформлении социальных сетей, консультацию юриста и персональную фотосессию для дальнейшего использования этих материалов на афишах будущих концертов.

Победители конкурса смогли поучаствовать в шоу вместе со специальными гостями фестиваля, среди которых: Гарик Сукачев, Ramil", Люся Чеботина, основатель группы "Агата Кристи" Вадим Самойлов, Дмитрий Маликов, группа "Зверобой", а также победители фестиваля "САМ.ФЕСТ-2022", группа "Двадцать" и другие.

Одной из самых ярких особенностей празднования Дня России и проведения фестиваля "САМ.ФЕСТ" стало уникальное пиротехническое и мультимедийное шоу, которое впервые состоялось на фасаде здания Самарского академического театра оперы и балета имени Д. Д. Шостаковича.

Крыша театра превратилась в площадку для пиротехнического спектакля, который был реализован компанией "Пиротехнические дворы Петергофа", одной из старейших пиротехнических компаний России, существующих с 1989 года. Фасад театра стал холстом для удивительных и необычных сюжетов 3D-проекции. Она была посвящена Дню России и синхронизирована с пиротехническим шоу и специальными световыми эффектами, создавая атмосферу грандиозного захватывающего финала фестиваля.