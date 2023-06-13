Денис Мантуров: АвтоВАЗу нужно рассмотреть переход бренда на кириллицу

АвтоВАЗу нужно рассмотреть переход бренда на кириллицу, как минимум — заменить иностранные слова в названиях моделей; тем не менее актуально сохранить латиницу для экспортных поставок. Об этом заявил вице-премьер — глава Минпромторга РФ Денис Мантуров, пишет ria.ru.



"Вы знаете, я коллегам передам ваш посыл. Это абсолютно справедливо с точки зрения восприятия, и, думаю, АвтоВАЗу нужно эту идею отработать. Как минимум в части замены иностранных слов в названиях моделей. Собственно, на очередном совете директоров, надеюсь, что дадут обратную связь и свои предложения", — сказал он, отвечая на вопрос о возможном переходе бренда Lada на латиницу.

"Что касается именно кириллицы, то остается фактор экспортных поставок, где латиница все равно будет актуальна", — уточнил Мантуров.