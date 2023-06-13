На "ВолгаФест-2023" начала работу творческая мастерская "Т Плюс"

На фестивале набережных "ВолгаФест-2023" начала работу творческая мастерская ПАО "Т Плюс". Об этом сообщает пресс-служба компании.

В этом году энергетики предлагают посетителям задуматься о важности бережного отношения к природным ресурсам. В частности, в дни мероприятия каждый желающий сможет своими руками смастерить фигурку одной из пород рыб, которые водятся в бассейне реки Волги.

"Энергокомпания ежегодно проводит различные природоохранные мероприятия, в том числе выпускает мальков рыб в естественную среду обитания. Чтобы напомнить горожанам о важности бережного отношения к природе, этим летом мы планируем продолжить роспись бетонного ограждения Самарской ГРЭС. В рамках "ВолгаФеста" мы презентуем принт будущей росписи на нашей площадке", — отметила руководитель регионального центра стратегических коммуникаций ПАО "Т Плюс" в Самаре Ольга Воробьева.

График работы площадки "Т Плюс" (между Красноармейским и Вилоновским спусками набережной Волги)

13.06 16.00-20.00

14.06 16.00-20.00

15.06 16.00-20.00

Энергетики приглашают жителей и гостей города посетить мастерскую "Т Плюс", познакомиться с принтом будущей росписи на СамГРЭС и сделать памятные поделки со своими детьми.