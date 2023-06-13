На "ВолгаФест-2023" начала работу творческая мастерская "Т Плюс"

На фестивале набережных "ВолгаФест-2023" начала работу творческая мастерская ПАО "Т Плюс". Об этом сообщает пресс-служба компании.
В этом году энергетики предлагают посетителям задуматься о важности бережного отношения к природным ресурсам. В частности, в дни мероприятия каждый желающий сможет своими руками смастерить фигурку одной из пород рыб, которые водятся в бассейне реки Волги.
"Энергокомпания ежегодно проводит различные природоохранные мероприятия, в том числе выпускает мальков рыб в естественную среду обитания. Чтобы напомнить горожанам о важности бережного отношения к природе, этим летом мы планируем продолжить роспись бетонного ограждения Самарской ГРЭС. В рамках "ВолгаФеста" мы презентуем принт будущей росписи на нашей площадке", — отметила руководитель регионального центра стратегических коммуникаций ПАО "Т Плюс" в Самаре Ольга Воробьева.
График работы площадки "Т Плюс" (между Красноармейским и Вилоновским спусками набережной Волги)
13.06 16.00-20.00
14.06 16.00-20.00
15.06 16.00-20.00
Энергетики приглашают жителей и гостей города посетить мастерскую "Т Плюс", познакомиться с принтом будущей росписи на СамГРЭС и сделать памятные поделки со своими детьми.
Последние комментарии
Где были надзорные и согласующие органы? Почему нет возбуждений по данному вопросу? Опять крышуют мошенничество?
Жаль конечно! Банкротство можно избежать и тем более избежать запросто, если показатели рентабельности повысить раз в десяток, т.е. выйти на уровень 30-40%. Нужно снизить издержки на микроклимат, электроэнергию, а для этого нужно поставить на территории птицефабрики оборудование по безотходной переработке безопасным экологическим способом углеродсодержащих отходов требуемой производительностью. Например переработка 25 тонн ТБО, подстилочного помета по сухому веществу выдаст электроэнергии 80 Мвт, это не считая тепловой энергии в том же количестве. Можно сделать птицефабрику абсолютно экологически безопасной для окружающей среды, не будет даже6 запаха.
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