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Экономика и бизнес

На "ВолгаФест-2023" начала работу творческая мастерская "Т Плюс"

САМАРА. 13 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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На фестивале набережных "ВолгаФест-2023" начала работу творческая мастерская ПАО "Т Плюс". Об этом сообщает пресс-служба компании.

В этом году энергетики предлагают посетителям задуматься о важности бережного отношения к природным ресурсам. В частности, в дни мероприятия каждый желающий сможет своими руками смастерить фигурку одной из пород рыб, которые водятся в бассейне реки Волги.

"Энергокомпания ежегодно проводит различные природоохранные мероприятия, в том числе выпускает мальков рыб в естественную среду обитания. Чтобы напомнить горожанам о важности бережного отношения к природе, этим летом мы планируем продолжить роспись бетонного ограждения Самарской ГРЭС. В рамках "ВолгаФеста" мы презентуем принт будущей росписи на нашей площадке", — отметила руководитель регионального центра стратегических коммуникаций ПАО "Т Плюс" в Самаре Ольга Воробьева.

График работы площадки "Т Плюс" (между Красноармейским и Вилоновским спусками набережной Волги)
13.06 16.00-20.00
14.06 16.00-20.00
15.06 16.00-20.00

Энергетики приглашают жителей и гостей города посетить мастерскую "Т Плюс", познакомиться с принтом будущей росписи на СамГРЭС и сделать памятные поделки со своими детьми.

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