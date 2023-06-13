"Транснефть — Приволга" стала лауреатом регионального конкурса "ЭкоЛидер"

В год своего 70-летнего юбилея АО "Транснефть — Приволга" признано лауреатом конкурса "ЭкоЛидер — 2022", организованного министерством лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области.

Деятельность предприятия по обеспечению безопасности окружающей среды, соблюдению требований природоохранного законодательства, а также формированию ответственного отношения сотрудников к природе и участие в экологических волонтерских акциях на территории Самарской области получила высокую оценку экспертного совета конкурса. Предприятие награждено дипломом 2-й степени в номинации "Промышленный гигант".

В 2022 году на реализацию комплекса мер в области обеспечения экологической безопасности АО "Транснефть — Приволга" направило 570 млн рублей. Предприятие ежегодно проводит реконструкцию и строительство очистных сооружений сточных вод, обустройство площадок временного накопления отходов, выпускает водные биологические ресурсы в водоемы. Сотрудники активно участвуют в общероссийских тематических мероприятиях и проводят собственные экологические акции.

Конкурс "ЭкоЛидер" проводится с 2000 г. в целях поощрения организаций, муниципальных образований и граждан, имеющих значительные достижения в области охраны окружающей среды и природопользования на территории региона.

Награждение победителей и призеров состоялось в Самарской филармонии и было посвящено Всемирному дню охраны окружающей среды. В мероприятии принял участие первый вице-губернатор — председатель правительства Самарской области Виктор Кудряшов и министр лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области Алексей Веселов, представители отдела экологической безопасности и рационального природопользования АО "Транснефть — Приволга".