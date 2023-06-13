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Общество

Самарский фестиваль собрал зрителей со всей страны

САМАРА. 13 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В День России в Самаре прошел гранд-финал фестиваля авторской музыки "САМ.ФЕСТ". Гостями мероприятия стали представители 60 регионов страны, в том числе Мурманской и Магаданской областей. К таким выводам пришли специалисты МегаФона, проанализировав обезличенные данные абонентов.

Фото: предоставлено ПАО "МегаФон"

Концерт с участием финалистов отборочных туров и звезд российской эстрады в первую очередь привлек соседей из Оренбургской, Ульяновской, Саратовской областей и Башкирии. Они составили более половины всех присутствующих туристов. 15% гостей приехали из двух столиц — Москвы и Санкт-Петербурга.  

Больше всего зрителей из других городов было на выступлении Ramil', Люси Чеботиной и Вадима Самойлова — между 18 и 21 часами. Послушать хиты Гарика Сукачева, увидеть 3D-мэппинг и пиротехнический спектакль осталось порядка 95% всех путешественников.

За время фестиваля абоненты оператора из других частей страны прокачали 100 гигабайт онлайн-данных. Этого объема хватило бы, чтобы выложить 20 тысяч селфи в виртуальной ленте. Таким образом, в Сети появлялось по снимку каждые 2 секунды. Чаще мобильным интернетом пользовались жители Тульской и Кировской областей — в среднем на каждого представителя этих регионов пришлось по 400 мегабайт.

"Грандиозное мероприятие собрало тысячи зрителей. Такое количество людей в одном месте кратно увеличивает нагрузку на телеком-инфраструктуру. Мы заранее нарастили пропускную способность базовых станций по всему городу, в том числе рядом с площадью Куйбышева, где проходил фестиваль. Для этого инженеры перевели частоты, задействованные в сетях связи 3G, в востребованный стандарт LTE", — рассказывает директор МегаФона в Самарской области Виктор Югай.

МегаФон — всероссийский оператор цифровых возможностей, оператор № 1 в России по покрытию сети и скорости мобильного интернета, что подтверждают независимые исследования международной компании Ookla. Компания объединяет направления ИТ и телекоммуникаций, предоставляет услуги мобильной и фиксированной связи, мобильного и широкополосного доступа в интернет, цифрового телевидения и OTT видеоконтента, инновационных цифровых продуктов и сервисов. Услугами компании в России пользуется 75,3 млн клиентов.

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