Самарский фестиваль собрал зрителей со всей страны

В День России в Самаре прошел гранд-финал фестиваля авторской музыки "САМ.ФЕСТ". Гостями мероприятия стали представители 60 регионов страны, в том числе Мурманской и Магаданской областей. К таким выводам пришли специалисты МегаФона, проанализировав обезличенные данные абонентов.

Концерт с участием финалистов отборочных туров и звезд российской эстрады в первую очередь привлек соседей из Оренбургской, Ульяновской, Саратовской областей и Башкирии. Они составили более половины всех присутствующих туристов. 15% гостей приехали из двух столиц — Москвы и Санкт-Петербурга.

Больше всего зрителей из других городов было на выступлении Ramil', Люси Чеботиной и Вадима Самойлова — между 18 и 21 часами. Послушать хиты Гарика Сукачева, увидеть 3D-мэппинг и пиротехнический спектакль осталось порядка 95% всех путешественников.

За время фестиваля абоненты оператора из других частей страны прокачали 100 гигабайт онлайн-данных. Этого объема хватило бы, чтобы выложить 20 тысяч селфи в виртуальной ленте. Таким образом, в Сети появлялось по снимку каждые 2 секунды. Чаще мобильным интернетом пользовались жители Тульской и Кировской областей — в среднем на каждого представителя этих регионов пришлось по 400 мегабайт.

"Грандиозное мероприятие собрало тысячи зрителей. Такое количество людей в одном месте кратно увеличивает нагрузку на телеком-инфраструктуру. Мы заранее нарастили пропускную способность базовых станций по всему городу, в том числе рядом с площадью Куйбышева, где проходил фестиваль. Для этого инженеры перевели частоты, задействованные в сетях связи 3G, в востребованный стандарт LTE", — рассказывает директор МегаФона в Самарской области Виктор Югай.